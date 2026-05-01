Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι η τελευταία δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία.

«Με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, αν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει κανένας δασμός», αναφέρει στην ίδια ανάρτηση.

Η ανάρτηση Τραμπ για την αύξηση στους δασμούς

Στην ανάρτηση δεν αναφέρεται ο λόγος της αύξησης, αν και μετά τον πόλεμο με το Ιράν, δεν είναι λίγες οι ευρωπαϊκές χώρες που αρνήθηκαν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Το τρέχον επίπεδο των δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται στις ΗΠΑ από την ΕΕ είναι 15%, σύμφωνα με συμφωνία που διαπραγματεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Σε αντάλλαγμα, η Ευρώπη είχε συμφωνήσει να επενδύσει στις ΗΠΑ και να προβεί σε αλλαγές στην ήπειρο που αναμένεται να ενισχύσουν τις εξαγωγές των ΗΠΑ.

Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονταν λόγω των απειλών του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε τον Ιανουάριο την έγκριση της συμφωνίας.

Στη συνέχεια, συμπεριέλαβε μια ρήτρα που ορίζει ότι η συμφωνία μπορεί να ανασταλεί εάν κριθεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ «υπονόμευσε τους στόχους της συμφωνίας, προέβη σε διακρίσεις εις βάρος των οικονομικών φορέων της ΕΕ, απείλησε την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών, την εξωτερική πολιτική και την αμυντική πολιτική τους, ή προέβη σε οικονομική εξαναγκασμό».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβληθεί δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών. Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα - Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ»