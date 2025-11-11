Ο Τραμπ αποθεώνει τον Ερντογάν παρουσία Φιντάν: «Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης»

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο, στην οποία παρευρέθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Αφορμή αποτέλεσε η παρουσία του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ Σαράα στις συνομιλίες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξυμνεί τον ρόλο του Ερντογάν στη διαχείριση των εξελίξεων στη Συρία.

«Είχε ένα δύσκολο παρελθόν. Και νομίζω πως αν δεν το είχε, δεν θα είχε καμία ελπίδα. Τα πάει εξαιρετικά με την Τουρκία, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Ο Ερντογάν είναι ένας σπουδαίος ηγέτης, και υποστηρίζει σθεναρά όσα γίνονται στη Συρία. Πρέπει να κάνουμε τη Συρία να λειτουργήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένου διπλωματικού ενδιαφέροντος, καθώς η Άγκυρα προσπαθεί να εξασφαλίσει την ανανέωση του στόλου των F-16 και την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, με την Ουάσιγκτον να θέτει αυστηρούς όρους.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένει σαφείς ενέργειες από την Τουρκία σχετικά με το ζήτημα των ρωσικών S-400, ενώ ζήτησε επίσης τον περιορισμό των ενεργειακών συναλλαγών με τη Μόσχα, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει τους στενούς δεσμούς του Ερντογάν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Χακάν Φιντάν είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για την κατάσταση στη Συρία και τη Γάζα, τονίζοντας την ανάγκη για «άμεση σταθερότητα και αποκατάσταση των ανθρωπιστικών ισορροπιών» στην περιοχή.



