Ο Τραμπ αποκάλεσε τα Στενά του Ορμούζ «Στενά του Τραμπ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε την Παρασκευή με χιουμοριστικό ύφος στα Στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου, αποκαλώντας τα «Στενά του Τραμπ».

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενό του Τραμπ — εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο πρόεδρος σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Το σχόλιο του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

«Με συγχωρείτε. Λυπάμαι πολύ. Τι τρομερό λάθος», είπε, προσποιούμενος ότι ζητά συγγνώμη πριν διευκρινίσει: «Τα ψεύτικα νέα θα πουν: 'Το είπε κατά λάθος' — Όχι, δεν υπάρχουν λάθη με μένα, όχι πάρα πολλά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε μια μεγάλη είδηση».

Το σχόλιο αυτό έγινε καθώς τα Στενά έχουν αναδειχθεί σε βασική πηγή σύγκρουσης στον πόλεμο, ο οποίος ετοιμάζεται να εισέλθει στον δεύτερο μήνα του, ακόμη και ενώ οι ΗΠΑ καυχιούνται ότι έχουν «εξαφανίσει» τον στρατό του Ιράν.

Η συνεχιζόμενη ικανότητα του Ιράν να μπλοκάρει αποτελεσματικά τα Στενά — εμποδίζοντας τη διαδρομή που κανονικά μεταφέρει 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα — έχει συμβάλει σε μια ιστορική διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού και των τιμών της ενέργειας.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ έθεσε το ενδεχόμενο τα Στενά να τεθούν υπό κοινό έλεγχο από «εμένα και τον Αγιατολάχ» ως μέρος μιας λύσης για τον πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει έκτοτε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ και «ικετεύει» να κλείσει συμφωνία, αν και η Τεχεράνη έχει αρνηθεί ότι διεξάγονται οποιεσδήποτε άμεσες συνομιλίες.

Οι αλλαγές του Αμερικανού προέδρου... προς τιμήν του

Η εφημερίδα New York Post, επικαλούμενη πηγές, ανέφερε την Παρασκευή το βράδυ ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει τον έλεγχο των Στενών και να τα μετονομάσει προς τιμήν του, ή να το ονομάσει «Στενά της Αμερικής», όπως είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού.

Η αστεία αναφορά της Παρασκευής στα «Στενά του Τραμπ» προέρχεται από έναν πρόεδρο που είναι γνωστό ότι έχει καταστήσει το όνομά του κεντρικό στοιχείο της εικόνας του ως επιχειρηματία και μεγιστάνα του real estate.

Αυτό θυμίζει επίσης μια ανάρτηση στο Truth Social από τον Οκτώβριο, στην οποία ο πρόεδρος φαινόταν να αναφέρεται χαριτολογώντας στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» στην Ουάσινγκτον χρησιμοποιώντας το δικό του όνομα.

Η ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφίες από τις εργασίες ανακαίνισης που γίνονται στο εξωτερικό του κτιρίου, με μια λεζάντα που εξυμνούσε «τις νέες κολόνες του ΤΡΑΜΠ ΚΕΝΕΝΤΙ, ουπς, εννοώ, του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΝΕΝΤΙ».

Τον Δεκέμβριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι ψήφισε την αλλαγή του ονόματός του σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι».

Με πληροφορίες από CNBC