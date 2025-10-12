Ο Τραμπ αποδυναμώνει την Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ εν μέσω παρατεταμένου shutdown

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μαζικές απολύσεις άνω των 100 εργαζομένων στην κύρια ομοσπονδιακή υπηρεσία ψυχικής υγείας των ΗΠΑ, τη Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), την ώρα που η λειτουργία του κράτους παραμένει παραλυμένη από το πολύμηνο shutdown.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του NPR, οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) για την «μείωση προσωπικού» μέσω εσωτερικού μηνύματος, χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση για τα κριτήρια απόλυσης.

«Η γενική αίσθηση είναι σοκ και απορία. Κανείς δεν καταλαβαίνει το γιατί», δήλωσε στέλεχος της υπηρεσίας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η SAMHSA, που απασχολούσε περίπου 900 εργαζομένους, είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της γραμμής πρόληψης αυτοκτονιών 988 και τη διαχείριση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση ψυχικών ασθενειών και εξαρτήσεων.

Η περικοπή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική μείωσης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού που προωθεί ο Τραμπ μέσω του λεγόμενου Big Beautiful Bill. Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ., έχει ήδη δηλώσει στο Κογκρέσο ότι σκοπεύει να εντάξει τη SAMHSA σε έναν νέο οργανισμό, την Administration for a Healthy America, προκαλώντας αντιδράσεις επιστημονικών ενώσεων.

Η ψυχολόγος Ρέιτσελ Γουίνογκραντ από το Πανεπιστήμιο του Μισούρι δήλωσε στο NPR πως τα κονδύλια της SAMHSA «είναι η ραχοκοκαλιά της ψυχικής υγείας στη χώρα. Αν χαθούν, το σύστημα θα καταρρεύσει».

Απολύσεις και στα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων (CDC)

Οι περικοπές δεν περιορίστηκαν μόνο στη SAMHSA. Την ίδια ημέρα, δεκάδες εργαζόμενοι στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ενημερώθηκαν για την απόλυσή τους, κυρίως από τμήματα που παρακολουθούν επιδημίες, χρόνιες ασθένειες και εμβολιασμούς.

«Αν ήθελες να αποδυναμώσεις τη δημόσια υγεία χωρίς να το δηλώσεις ανοιχτά, αυτός θα ήταν ο τρόπος», δήλωσε πρώην στέλεχος του CDC στο NPR.

Ωστόσο, το Σάββατο σημειώθηκε μερική αναδίπλωση, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι έλαβαν επιστολές που ακύρωναν την απόλυσή τους. Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Υγείας, «η μείωση προσωπικού ανακαλείται», χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι New York Times επιβεβαίωσαν επίσης ευρείας κλίμακας περικοπές στο CDC, συμπεριλαμβανομένων δύο ανώτερων αξιωματούχων που συντόνιζαν την αντιμετώπιση της ιλαράς.

Κλίμα αβεβαιότητας στη δημόσια υγεία

Η συρρίκνωση κρίσιμων υπηρεσιών, όπως η SAMHSA και το CDC, προκαλεί έντονες ανησυχίες στους επιστήμονες και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Με τις απολύσεις να συμπίπτουν με την παράταση του shutdown και τη γενικευμένη κυβερνητική παράλυση, οι ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρές συνέπειες στη διαχείριση κρίσεων ψυχικής υγείας και δημόσιας ασφάλειας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ένας πρώην αξιωματούχος: «Αν απομακρύνεις τους ανθρώπους που κρατούν το σύστημα όρθιο, αυτό που μένει είναι ένα κενό που κοστίζει ζωές».