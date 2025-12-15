O Τραμπ αποδίδει τον θάνατο του Rob Reiner σε «σύνδρομο εμμονής με τον Τραμπ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του σκηνοθέτη Rob Reiner και της συζύγου του, Μισέλ, στη νότια Καλιφόρνια.

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ αναφέρεται στον Reiner με απαξιωτικούς και ειρωνικούς χαρακτηρισμούς, αποδίδοντας –χωρίς καμία τεκμηρίωση– τον θάνατό του σε αυτό που αποκαλεί «Trump Derangement Syndrome», έναν όρο που χρησιμοποιεί συχνά για να περιγράψει σφοδρούς επικριτές του. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για «εμμονή» του σκηνοθέτη με το πρόσωπό του και για «παράνοια», την οποία συνδέει με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Η ανάρτηση καταλήγει με τη φράση «ας αναπαυθούν εν ειρήνη», ωστόσο ο τόνος και το περιεχόμενό της έχουν ήδη προκαλέσει επικρίσεις, καθώς παρεμβαίνουν πολιτικά σε μια υπόθεση που ερευνάται ως ανθρωποκτονία και αφορά τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα την αιτία θανάτου του ζεύγους, ενώ η αστυνομία του Λος Άντζελες συνεχίζει τις έρευνες. Όπως μετέδωσε το Associated Press, ο γιος του ζευγαριού, Νικ, βρίσκεται υπό κράτηση σε σχέση με τους φόνους. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να συνδέει τον θάνατό τους με όσα υποστηρίζει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Ο Rob Reiner υπήρξε τα τελευταία χρόνια έντονος επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ και είχε εκφράσει δημόσια τις πολιτικές του θέσεις, γεγονός που τον έφερε επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με τον πρώην και νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ένα πολύ θλιβερό γεγονός συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ. Ο Rob Reiner, ένας βασανισμένος και προβληματικός, αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και κωμικός ηθοποιός, απεβίωσε μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ, σύμφωνα με πληροφορίες εξαιτίας της οργής που προκάλεσε στους άλλους μέσω της τεράστιας, αδιάλλακτης και ανίατης προσβολής του από μια νοητικά παραλυτική ασθένεια, γνωστή ως Σύνδρομο Διαταραχής από τον Τραμπ (Trump Derangement Syndrome – TDS).

Ήταν γνωστός για το ότι οδηγούσε τους ανθρώπους στην τρέλα με την μανιακή του εμμονή με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, με την προφανή του παράνοια να φτάνει σε νέα ύψη, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ξεπερνούσε κάθε στόχο και προσδοκία μεγαλείου και με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής να βρίσκεται μπροστά μας, ίσως όπως ποτέ άλλοτε.

Ας αναπαυθούν εν ειρήνη ο Ρομπ και η Μισέλ.»