Ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση στον Καναδά για το Συμβούλιο Ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά να συμμετάσχει στο νέο του διεθνές εγχείρημα με την ονομασία «Συμβούλιο Ερήνης», λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες ενστάσεις της Οτάβα για τη δομή και τη χρηματοδότηση του σχήματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόσυρση της πρόσκλησης με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, απευθυνόμενος στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Στο μήνυμά του ανέφερε ότι το «συμβούλιο ειρήνης» αποσύρει την πρόσκληση προς τον Καναδά για συμμετοχή σε αυτό που χαρακτήρισε ως «το πιο προβεβλημένο και ισχυρό συμβούλιο ηγετών που έχει συγκροτηθεί ποτέ.»

Ο Τραμπ παρουσίασε την πρωτοβουλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, υποστηρίζοντας ότι θα αποτελέσει ένα από τα πιο καθοριστικά διεθνή όργανα στην ιστορία. Αρχικά, το συμβούλιο είχε περιγραφεί ως προσωρινό σχήμα, με αποστολή την εποπτεία της διακυβέρνησης και της ανοικοδόμησης της Γάζας, ενώ πρόεδρος του ορίστηκε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι μόνιμες χώρες μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν από 1 δισ. δολάρια η καθεμία για τη συμμετοχή τους. Αν και αρκετές φιλελεύθερες δημοκρατίες αρνήθηκαν εξαρχής να ενταχθούν, ο Κάρνεϊ είχε αποδεχθεί κατ’ αρχήν την πρόσκληση πριν από το Νταβός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι καναδικές αρχές δεν είχαν ακόμη εξετάσει λεπτομερώς τη δομή, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του σχήματος.

Σε δηλώσεις του, ο Κάρνεϊ είχε τονίσει ότι ο Καναδάς θέλει τα χρήματά του να έχουν «τη μέγιστη δυνατή επίδραση». Λίγες ημέρες αργότερα, ο Καναδός υπουργός Οικονομικών Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν ξεκαθάρισε ότι η Οτάβα δεν σκοπεύει να καταβάλει το ποσό του 1 δισ. δολαρίων που ζητήθηκε για μόνιμη έδρα στο συμβούλιο.

Ο Κάρνεϊ μιλά για «ρήξη» στη διεθνή τάξη

Η ένταση κλιμακώθηκε στο Νταβός, όταν ο Κάρνεϊ μίλησε ανοιχτά για «ρήξη» στη διεθνή τάξη που βασιζόταν σε κανόνες, αποδίδοντάς τη στη σκληρή και συγκρουσιακή στάση του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε από το ίδιο βήμα, λέγοντας ότι «ο Καναδάς υπάρχει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες» και απευθύνθηκε προσωπικά στον Κάρνεϊ. Ο Καναδός πρωθυπουργός αντέδρασε την επόμενη ημέρα, δηλώνοντας ότι «ο Καναδάς δεν ζει χάρη στις ΗΠΑ, αλλά ευημερεί επειδή είναι Καναδάς».

Ούτε το γραφείο του Κάρνεϊ ούτε ο Λευκός Οίκος σχολίασαν άμεσα την απόφαση απόσυρσης της πρόσκλησης. Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι όταν το συμβούλιο συγκροτηθεί πλήρως, θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με ευρεία ελευθερία, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Η δημιουργία του συμβουλίου έχει εγκριθεί μέσω απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Εκπρόσωπος του ΟΗΕ διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε εμπλοκή του οργανισμού θα περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτό το πλαίσιο.

Μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν είναι η Αργεντινή, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, το Πακιστάν και η Τουρκία. Άλλοι στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία, έχουν δηλώσει ότι προς το παρόν δεν προτίθενται να ενταχθούν.

Με πληροφορίες από Guardian