Ο Τραμπ απείλησε με φυλάκιση δημοσιογράφο: «Είναι άρρωστος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να φυλακίσει δημοσιογράφο σε νέα τοποθέτησή του.

Πρόκειται για δημοσιογράφο μέσου ενημέρωσης που μετέδωσε πρώτο, ότι αγνοείται ακόμη ένας πιλότος μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

«Τόσο ο πιλότος όσο και ο «συνοδηγός» διασώθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που ο πρόεδρος, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν χαρακτήρισαν ως ξεχωριστές και τολμηρές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο», αναφέρει το NBC News και προσθέτει: «Ο πιλότος διασώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ο δεύτερος αεροπόρος παρέμεινε εγκλωβισμένος σε ιρανικό έδαφος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν αμερικανικές δυνάμεις προσγειώθηκαν και τον διέσωσαν».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναζητήσει όποιον διέρρευσε πληροφορίες σχετικά με τον δεύτερο αεροπόρο «τις οποίες η αμερικανική κυβέρνηση ήλπιζε να κρατήσει μυστικές προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψη ή τη δολοφονία του από το Ιράν», συνεχίζει το NBC News και θα ασκήσει πίεση στα μέσα ενημέρωσης να συνδράμουν στην έρευνα αυτή.

«Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να το ανακαλύψουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Επειδή θα πάμε στην εταιρεία μέσων ενημέρωσης που το δημοσίευσε και θα πούμε: “Εθνική ασφάλεια. Παραδώστε το ή πηγαίνετε φυλακή”».

Ο Τραμπ απείλησε με φυλάκιση δημοσιογράφο: «Πρέπει να τον βρούμε»

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει πει σε ποιο μέσο ενημέρωσης απευθύνεται. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ εξήγησε, ότι: «Ξαφνικά, ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί έξω. Βλέπουν όλα αυτά τα αεροπλάνα να έρχονται. Η επιχείρηση έγινε πολύ πιο δύσκολη επειδή κάποιος διέρρευσε ότι έχουμε έναν, ότι έχουμε διασώσει έναν, αλλά υπάρχει ένας άλλος εκεί έξω που προσπαθούμε να πιάσουμε».

«Στην πραγματικότητα, το Ιράν εξέδωσε μια σημαντική ανακοίνωση - την είδατε όλοι - προσφέροντας μια πολύ μεγάλη αμοιβή σε όποιον συλλάβει τον πιλότο», συνέχισε ο Τραμπ.

«Πρέπει να βρούμε αυτόν που διέρρευσε την πληροφορία, γιατί είναι ένας άρρωστος άνθρωπος», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Με πληροφορίες από NBC News