Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες, Παρασκευή (17/7) εναντίον του Καναδά για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις βόρειες ΗΠΑ, που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές οι οποίες καίνε δασικές εκτάσεις στον βόρειο γείτονα της χώρας του, δυο ημέρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ του 2026 σε προάστιο της Νέας Υόρκης.

«Καθιστούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν διαχειρίζεται σωστά τα δάση του (...) κι οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού, μολυσμένου και επικίνδυνου για την υγεία (...) κάτι εντελώς απαράδεκτο!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Θα τηλεφωνήσω στον πρωθυπουργό (σ.σ. του Καναδά Μαρκ Κάρνι) μέσα στην ημέρα για να μάθω τι σκοπεύει να κάνει», συνέχισε.

Κατηγορώντας τον Καναδά για «ηθελημένη ολιγωρία», απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ για να καλυφθεί το «κόστος αυτής της μόλυνσης» που αρχικά έγραψε πως είναι «ανυπολόγιστο», προτού τονίσει πως ανέρχεται σε «δισεκατομμύρια δολάρια».

Αν και κάποια καναδικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού πλήττονται από τους προσωρινούς δασμούς 10% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρόκειται παρά για μικρή μειονότητα των καναδικών εξαγόμενων αγαθών.

Δασμοί που αφορούν συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, όπως αυτοί του χάλυβα και του αλουμινίου, έχουν ωστόσο στον στόχαστρο και τις εξαγωγές του Καναδά.

Ο καπνός των πυρκαγιών στον Καναδά έχει βυθίσει σε αποπνικτικό πέπλο μολυσμένου αέρα αμερικανικές μητροπόλεις, από το Σικάγο μέχρι την Ουάσιγκτον, περνώντας από τη Νέα Υόρκη. Σε προάστιο αυτής της τελευταίας μεγαλούπολης θα διεξαχθεί αύριο, Κυριακή ο τελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Καναδάς: Πάνω από 200 πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου

Πάνω από διακόσιες πυρκαγιές παρέμεναν την Παρασκευή (17/7) εκτός κάθε ελέγχου στον Καναδά, ειδικά στην επαρχία Οντάριο.

Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του διυπηρεσιακού κέντρου δασικών πυρκαγιών του Καναδά (CIFFC), 206 πυρκαγιές συνέχιζαν να είναι εκτός ελέγχου από το σύνολο των 896 ενεργών. 70 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα.

Η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως αυτό το στάδιο λιγότερο δραματική στον Καναδά απ’ ό,τι το 2023, χρονιά τραγικών ρεκόρ, αλλά η έντασή τους έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα.

Έχουν καεί σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα μέσα στο 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της καναδικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο αριθμός αυτός βρισκόταν πιο κοντά στα 16 εκατ. στρέμματα.

Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη στο Οντάριο (ανατολικά), όπου παρέμεναν εκτός ελέγχου πάνω από 80 πυρκαγιές, διευκρίνισε χθες στον Τύπο ο Νταγκ Φορντ, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της επαρχίας.

Το Οντάριο ζήτησε την Πέμπτη (16/7) τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Έχουν σταλεί στην επαρχία πυροσβέστες από άλλες, συμπεριλαμβανομένων της Αλμπέρτας και της Γιουκόν.

Πάνω από 80 πυροσβεστικά αεροσκάφη κι ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί στο Οντάριο για να συμβάλουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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