Ο Τραμπ απειλεί τη νέα πρόεδρο της Βενεζουέλας - «Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες «θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο» εάν «δεν κάνει αυτό που είναι σωστό», σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic.

«Η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τηλεφωνικά. Η Βενεζουέλα είναι «χρεοκοπημένη. Η χώρα αυτή είναι μια καταστροφή από κάθε άποψη», τόνισε.

Όσον αφορά τη μελλοντική πολιτική διαχείριση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Τραμπ δήλωσε ότι η «ανασυγκρότηση και η αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα, αξίζουν «καλύτερα». «Δεν μπορεί να γίνει χειρότερο», τόνισε.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με αξιωματούχους της Βενεζουέλας «εάν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί τα μέσα πίεσης στη χώρα, ειδικότερα το εμπάργκο πετρελαίου.

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο εκείνη απάντησε λίγο αργότερα ότι η κυβέρνηση στο Καράκας είναι έτοιμη να «υπερασπιστεί» τη Βενεζουέλα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε επίσης - στη τηλεφωνική συνέντευξη - την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος που αποτελεί μέρος της Δανίας, η οποία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν η αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας θα μπορούσε να είναι ένας δείκτης για το μέλλον του νησιού.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters