Ο Τραμπ απειλεί με «πολύ σφοδρό πλήγμα» στην τοποθεσία όπου πιθανότατα βρίσκονται ιρανικοί πυρηνικοί φυγοκεντρητές

Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, με τη διπλωματική προσπάθεια να μπαίνει στον «πάγο» και τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν άνοδο.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν «πολύ σύντομα» στην περιοχή όπου, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενδέχεται να έχουν μεταφερθεί οι πυρηνικοί φυγοκεντρητές του Ιράν.

«Πιθανότατα πολύ σύντομα», είπε και πρόσθεσε: «Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν το Ιράν έχει μεταφέρει τους φυγοκεντρητές του στο όρος Pickaxe, κοντά στη Νατάνζ.

«Κανονικά δεν θα το έλεγα αυτό», συνέχισε, για να καταλήξει: «Αν πίστευα ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι γι' αυτό, δεν θα το έλεγα ποτέ. Αλλά θα χτυπήσουμε εκείνη την περιοχή πολύ σύντομα και με μεγάλη σφοδρότητα».

WSJ: Το Ισραήλ πιστεύει ότι το Ιράν μεταφέρει πυρηνικούς φυγοκεντρητές στο «Όρος Αξίνα»

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, το Ιράν μετέφερε το περασμένο φθινόπωρο χιλιάδες συσκευές εμπλουτισμού ουρανίου σε υπόγειες σήραγγες, μέσα σε ένα βουνό.

H συγκεκριμένη εξέλιξη πυροδοτεί τους ισχυρισμούς, ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το Ισραήλ διαβίβασε τα ευρήματα στις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι το περασμένο φθινόπωρο, πραγματοποιήθηκε μεταφορά των συσκευών φυγοκέντρισης στην τοποθεσία «Όρος Αξίνα».

Οι συσκευές φυγοκέντρισης είναι μηχανήματα που περιστρέφουν αέριο ουράνιο, διαχωρίζοντας τα ισότοπα για τον εμπλουτισμό του υλικού, είτε για πολιτική χρήση στην πυρηνική ενέργεια είτε για πιθανή κατασκευή όπλων.

Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν: «Ούτε σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα εξαχθεί»

Πιο πριν, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανέφεραν, ότι δύο πλοία, τα οποία προσπαθούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, ήλθαν αντιμέτωπα με «τεράστιες πυρκαγιές» έπειτα από εκρήξεις.

Από τη δήλωση δεν είναι σαφές αν τα πλοία επλήγησαν άμεσα από τους Φρουρούς της Επανάστασης ή αν χτυπήθηκαν από ναρκοπέδια που είχαν τοποθετήσει οι ίδιοι.

Ωστόσο, η δήλωση καταλήγει με προειδοποιήσεις, καθώς οι IRGC τονίζουν ότι, όσο συνεχίζεται η αμερικανική επιθετικότητα στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά και «ούτε μια σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ούτε ένα πακέτο χημικών λιπασμάτων θα εξαχθεί».

Το Ιράν δηλώνει αποφασισμένο να επιβάλει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι η κατάσταση πρέπει να επανέλθει στις προπολεμικές συνθήκες. Καμία από τις δύο πλευρές δεν επιδεικνύει ευελιξία και το μεγάλο χάσμα μεταξύ των θέσεων της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον παραμένει το κύριο εμπόδιο για τη διπλωματία.

Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία

Νωρίτερα, οι Χούθι, η ένοπλη οργάνωση της Υεμένης που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν άμεσα ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Η απειλή αφορά το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, τη νότια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας και μία από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Η οργάνωση δεν εξήγησε πώς ακριβώς σκοπεύει να εφαρμόσει τον αποκλεισμό. Δήλωσε μόνο ότι επιβάλλει «θαλάσσιο εμπάργκο» στη Σαουδική Αραβία με βάση την αρχή «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», κατηγορώντας το Ριάντ ότι διατηρεί πολυετή αποκλεισμό σε βάρος της Υεμένης.

Οι Χούθι ελέγχουν μεγάλο μέρος της δυτικής Υεμένης, απέναντι από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Ένα κλείσιμο του περάσματος για τα σαουδαραβικά φορτία θα μπορούσε να εμποδίσει μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας προς την Ασία και να επηρεάσει έως και το 7% της παγκόσμιας προσφοράς. Περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου περνά συνήθως από την περιοχή.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, προειδοποίησε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να απαντήσει σε ενδεχόμενα σαουδαραβικά αντίποινα με «γενικευμένη και σκληρή κλιμάκωση».

Η απειλή των Χούθι αυξάνει την πίεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ έχει εξελιχθεί σε εναλλακτική διαδρομή για φορτία που δεν μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από το Al Jazeera, Wall Street Journal