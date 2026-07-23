Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με τη μεγαλύτερη επίθεση ως τώρα - «Δεν έχουν υποστεί αρκετό πόνο»

Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν μεγάλης κλίμακας αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιθέσεων ισχυρότερων από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την επιχείρηση «Epic Fury».

Σε σύντομη συνέντευξή του στο Axios την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Δύο ακόμη Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής νέα εντολή στις ένοπλες δυνάμεις.

«Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη. Είμαι κοντά στο να αποφασίσω. Είμαστε απολύτως έτοιμοι», είπε ο Τραμπ.

Η νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για την περιοχή όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έχουν ήδη οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ μια επιστροφή σε ολοκληρωτικό πόλεμο δεν βρίσκει ευρεία στήριξη στην αμερικανική κοινή γνώμη.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε σχεδόν αμέσως, εφόσον του το ζητούσε. «Θα συμμετείχαν μέσα σε δύο λεπτά, αν τους το ζητούσα», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια κανενός για να εξαπολύσουν νέα επιχείρηση κατά του Ιράν.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από την Τεχεράνη. Όπως είπε, θα υπήρχαν «συνέπειες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχουν υποστεί αρκετό πόνο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η ιρανική ηγεσία επιθυμεί να διαπραγματευτεί, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποδεχθεί συμφωνία.

«Δεν έχουν υποστεί αρκετό πόνο ακόμη», είπε χαρακτηριστικά.

Δύο πηγές του Axios στην περιοχή, οι οποίες γνωρίζουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, ανέφεραν ότι η ιρανική ηγεσία δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που της υποβλήθηκε. «Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν», δήλωσε μία από τις δύο.

Η Ουάσιγκτον έχει εντείνει τις επιθέσεις της τις τελευταίες 12 ημέρες, με στόχο να σταματήσει τις ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το Ιράν δεν έχει δείξει διάθεση να αλλάξει στάση. Αντίθετα, έχει κλιμακώσει και το ίδιο τις επιθέσεις του στην περιοχή.

Νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθι

Την ίδια ώρα, οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, άρχισαν να επιτίθενται σε σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εξέλιξη αυξάνει ακόμη περισσότερο την ένταση σε έναν δεύτερο κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου και επιβαρύνει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι, αν οι Χούθι επιτεθούν ξανά σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν.

Χαρακτήρισε τους Χούθι δύναμη που δρα για λογαριασμό της Τεχεράνης και δήλωσε ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα επιβληθεί «μεγάλης κλίμακας στρατιωτική τιμωρία» τόσο στο Ιράν όσο και στους ίδιους.

Ξεχωριστά, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί να παραστεί την επόμενη εβδομάδα στην αγρυπνία για τον εκλιπόντα γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στην Ουάσιγκτον.

«Οι σχέσεις με τον Μπίμπι είναι πολύ καλές. Θα συναντιόμουν μαζί του, αν βρισκόταν εδώ», είπε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Axios