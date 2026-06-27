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Ο Τραμπ απειλεί ευρωπαϊκές χώρες με δασμό 100% - Ποιες αφορά

«Αυτός ο δασμός θα υπερισχύει των εμπορικών συμφωνιών με τη χώρα, είτε έχουν εφαρμοστεί, υπογραφεί ή όχι», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε σχετική ανάρτηση

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΔΑΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Παρασκευή (26/6) με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που επιβάλλουν φόρους ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «πολλές ευρωπαϊκές χώρες» συζητούν ή είναι «κοντά στο να το κάνουν».

«Παρακαλώ θεωρήστε ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλλει έναν τέτοιο φόρο θα αντιμετωπίσει άμεσα δασμό 100% σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ. «Αυτός ο δασμός θα υπερισχύει των εμπορικών συμφωνιών με τη χώρα, είτε έχουν εφαρμοστεί, υπογραφεί ή όχι. Επιπλέον, ο δασμός 100% θα επιβληθεί άμεσα, αν προχωρήσουν».

Οι φόροι στις ψηφιακές υπηρεσίες επιβάλλονται συχνά για να αντιμετωπιστεί η επιρροή των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και συνήθως στοχεύουν μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Apple, η Amazon και η Meta.

Η απειλή του Τραμπ για αύξηση δασμών ενδέχεται να περιπλέξει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τοποθέτησή του έρχεται μία ημέρα μετά την έγκριση από τα κράτη-μέλη της ΕΕ μιας συμφωνίας που προβλέπει μείωση δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τους περισσότερους δασμούς προς την ΕΕ στο 15%.

Πέρα από τους προτεινόμενους φόρους, η ΕΕ έχει θεσπίσει μια σειρά μέτρων για τον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, όπως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act), που επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πρόστιμα σε μεγάλες πλατφόρμες.

Σε ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε το «κυρίαρχο δικαίωμά» της να ρυθμίζει την οικονομική της δραστηριότητα.

«Μονομερή μέτρα που στοχεύουν τέτοιες νόμιμες πολιτικές είναι αδικαιολόγητα. Εάν εφαρμοστούν, η ΕΕ θα απαντήσει γρήγορα και αποφασιστικά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τη ρυθμιστική της αυτονομία», ανέφερε. «Η ΕΕ έχει υποστηρίξει σταθερά μια παγκόσμια λύση για τη δίκαιη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των υπουργών Οικονομικών της G7. Αυτό παραμένει η προτιμώμενη οδός μας και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά για να επιτευχθεί».

Αρκετές χώρες - συμπεριλαμβανομένων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης - έχουν επίσης επιβάλει φόρους ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει απειλές για δασμούς προκειμένου να πιέσει χώρες να αλλάξουν στάση.

Πέρυσι, ο Καναδάς υπαναχώρησε από τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών μετά από απειλές του προέδρου. Πιο πρόσφατα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει την απόφασή του να απαιτεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες streaming να διαθέτουν το 15% των εσόδων τους για τη στήριξη τοπικού περιεχομένου.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν με μέτρα κατά χωρών που εφαρμόζουν ψηφιακούς φόρους, υποστηρίζοντας ότι στοχεύουν άδικα τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπερασπίστηκε τη χρήση τέτοιων φόρων.

Με πληροφορίες από Politico

 
Διεθνή

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THE LIFO TEAM

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