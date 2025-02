Ο Τραμπ αντικατέστησε τον πρώτο Αφροαμερικανό ΑΓΕΕΘΑ μετά από μόλις 2 χρόνια θητείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αντικαθιστά τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας («Chairman of the Joint Chiefs of Staff»), τον επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, έπειτα από δυο χρόνια στη θέση, ενώ συνήθως η θητεία είναι τετραετής.

Τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν, 62 ετών, πρώην πιλότο μαχητικού που ονομάστηκε υποψήφιος από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της πρώτης θητείας του κι έγινε επί των ημερών του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε τη θέση-κλειδί στο Πεντάγωνο, αντικαθιστά επίσης πρώην χειριστής F-16, ο υποπτέραρχος ε.α. Νταν Κέιν, «ειδικός στην εθνική ασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν για τα πάνω από 40 χρόνια υπηρεσίας του», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος εξαίροντας τον «διακεκριμένο ηγέτη».

Ο Ρεπουμπλικάνος υποσχέθηκε προεκλογικά πως αν επέστρεφε στον Λευκό Οίκο θα «νοικοκύρευε» το κράτος, αποπέμποντας πολλούς και διάφορους κορυφαίους αξιωματούχους, ακόμη και κάποιους σε θέσεις παραδοσιακά σταθερές ανεξαρτήτως της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία.

Ο υπουργός Άμυνας που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πιτ Χέγκσεθ, είχε ήδη υπονοήσει, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε πόντκαστ προτού αναλάβει το αξίωμα, πως θα καθαιρούσε τον πτέραρχο Μπράουν και οποιονδήποτε άλλο αξιωματικό «εμπλεκόταν» σε πολιτικές «woke» και προώθησης της διαφορετικότητας, στις οποίες αναφέρθηκε με υβριστικό τρόπο.

Ο πτέραρχος Κέιν, που θα αναλάβει, είναι «μαχητής» με «μεγάλη εμπειρία στις ειδικές επιχειρήσεις», ιδίως εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο.

Μαζί με τον πολιτικό του προϊστάμενο Πιτ Χέγκσεθ, πρόσθεσε ο μεγιστάνας, θα «αποκαταστήσει την ειρήνη διά της ισχύος, θα βάλει πρώτα την Αμερική και να ανασυγκροτήσει τον στρατό μας».

Στο πιο πρόσφατο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε το 2024 ο κ. Χέγκσεθ διερωτήθηκε αν ο πτέραρχος Μπράουν άξιζε τη θέση ή προήχθη επειδή ήταν αφροαμερικανός. «Δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά αμφιβολία θα υπάρχει πάντα», πέταξε, παραδεχόμενος πως αυτό μοιάζει «άδικο» για τον ανώτατο αξιωματικό.

Ακόμη, ανακοινώθηκε αντικαθίστανται η επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού Λίσα Φραντσέτι - η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση -, καθώς και οι δικαστικοί γενικοί επιθεωρητές του ναυτικού, του στρατού ξηράς και της αεροπορίας. Οι αξιωματούχοι αυτοί εγγυώνται την επιβολή της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Την πρώτη του ημέρα στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ καθαίρεσε τη Λίντα Φέιγκαν, την επικεφαλής της αμερικανικής ακτοφυλακής, επίσης την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη διοίκηση του σώματος.

Ο βουλευτής Σεθ Μάουλτον (Δημοκρατικός, Μασαχουσέτη) έκρινε πως οι χθεσινές απομακρύνσεις από κορυφαία και υψηλά αξιώματα της στρατιωτικής ιεραρχίας είναι κινήσεις «μη αμερικανικές, μη πατριωτικές», και «επικίνδυνες για τα στρατεύματά μας και για την εθνική μας ασφάλεια», χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις της κυβέρνησης «τον ορισμό της πολιτικοποίησης των ενόπλων δυνάμεων» των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Reuters