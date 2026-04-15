Ο Τραμπ ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ «για χάρη της Κίνας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Σι Τζινπίνγκ να μην δίνει όπλα στο Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο να του απαντά πως η χώρα του δεν εφοδιάζει την Τεχεράνη, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο Fox Business σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα.

Στη συνέντευξη που ηχογραφήθηκε χθες, Τρίτη, ο Τραμπ ανέφερε πως η συνομιλία έγινε μέσω ανταλλαγής επιστολών.

«Του έγραψα επιστολή ζητώντας του να μην το κάνει, και μου έγραψε λέγοντας, ουσιαστικά, ότι δεν το κάνει», είπε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν περιμένει μεταβολές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν και [δεν περιμένει] ότι οι αλλαγές στη Βενεζουέλα θα επηρεάσουν τη δυναμική της επικείμενης συνάντησής του με τον Σι τον ερχόμενο μήνα. «Είναι κάποιος που χρειάζεται πετρέλαιο. Εμείς όχι», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί το Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, που ακολούθησε, ο Τραμπ έγραψε επίσης πως «ανοίγει μόνιμα» τα Στενά του Ορμούζ και η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη γι΄αυτό.

«Το κάνω και για αυτούς - αλλά και για όλον τον κόσμο», έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά όταν πάω εκεί σε μερικές εβδομάδες».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για χάρη τους – αλλά και για χάρη όλου του κόσμου. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι καλύτερο από το να πολεμάμε; ΑΛΛΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!!».

Δεν είναι προσώρας σαφές τι εννοούσε ο Τραμπ καθώς η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι μειωμένη. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για διευκρινίσεις σχετικά με την ανάρτηση του προέδρου.

Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να επαναληφθούν αυτή την εβδομάδα, μετά τη λήξη τους το Σαββατοκύριακο χωρίς συμφωνία. Όμως οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης αποκλεισμό σε πλοία που φεύγουν από ιρανικά λιμάνια ο οποίος όπως δήλωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός έχει σταματήσει πλήρως το θαλάσσιο εμπόριο προς και από τη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Fox Business ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καταστρέψουν κάθε γέφυρα και εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν μέσα σε μία ώρα.