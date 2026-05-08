Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε τριήμερη κατάπαυση του πυρός, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 11 Μαΐου και θα συνοδευτεί από ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα υπάρξει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», έγραψε ο Τραμπ.

Όπως σημείωσε, η συμφωνία προβλέπει αναστολή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας, καθώς και ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων από κάθε πλευρά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η πρωτοβουλία για την εκεχειρία προήλθε απευθείας από τον ίδιο, ευχαριστώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αποδοχή της πρότασης.

Ο Τραμπ συνέδεσε τη χρονική διάρκεια της εκεχειρίας με τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, υποστηρίζοντας ότι και η Ουκρανία υπήρξε σημαντικό μέρος της συμμαχικής νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «όλο και πιο κοντά» σε συμφωνία.

«Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακρού και αιματηρού πολέμου», πρόσθεσε.

