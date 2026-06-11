Ο Τραμπ λέει πως η συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται κοντά - «Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής της θα ανακοινωθούν σύντομα»

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία έπειτα από διαπραγματεύσεις που έφτασαν μέχρι το ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται τα στρατιωτικά πλήγματα και οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ, επικαλούμενος την πρόοδο που σημειώθηκε στις συνομιλίες και την έγκριση των βασικών όρων της συμφωνίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας έχουν εγκριθεί τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και επί της ουσίας, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, χώρες της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Τουρκία, η Ιορδανία και η Αίγυπτος.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας. Όπως ανέφερε, ο τόπος και ο χρόνος της επίσημης υπογραφής αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Δεδομένου ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν λάβει την απαιτούμενη έγκριση, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακυρώνω τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν απόψε.

Οι διαπραγματεύσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε όλες τις βασικές λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής της θα ανακοινωθούν σύντομα.»