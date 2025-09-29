Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει δασμό 100% σε ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα ότι θα επιβάλει δασμό 100% σε οποιαδήποτε ταινία παράγεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε πότε ή πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο δασμός. Εάν πραγματοποιήσει την απειλή του, θα πρόκειται για την πρώτη επιβολή δασμού σε υπηρεσία και όχι σε πρώτες ύλες.

Ο Τραμπ είχε αρχικά απειλήσει με δασμό 100% σε ξένες παραγωγές ταινιών τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι άλλες χώρες προσφέρουν φορολογικά κίνητρα που έχουν τραβήξει τους κινηματογραφιστές στο εξωτερικό. Στην ανάρτησή του τη Δευτέρα, ξεχώρισε την Καλιφόρνια, λέγοντας ότι η πολιτεία «έχει πληγεί ιδιαίτερα!» Την ίδια στιγμή, η Καλιφόρνια έχει προτείνει και εφαρμόσει πολλά φορολογικά κίνητρα, όπως και άλλες αμερικανικές πόλεις.

Το Χόλιγουντ αιφνιδιάστηκε πλήρως όταν ο Τραμπ αποκάλυψε για πρώτη φορά τον δασμό τον Μάιο. «Με την πρώτη ματιά, είναι σοκαριστικό και θα σήμαινε ουσιαστικά πλήρη διακοπή της παραγωγής», είπε τότε ένας άνθρωπος της βιομηχανίας στο CNN. «Αλλά στην πραγματικότητα, δεν έχει αρμοδιότητα να το κάνει και είναι πολύ περίπλοκο να εφαρμοστεί».

Οι Αμερικανοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες γενικά προτιμούν να δουλεύουν κοντά στο σπίτι. Αλλά, όπως είπε ο Jay Sures, αντιπρόεδρος της United Talent Agency, στο CNN τον Μάιο: «Η αλήθεια είναι ότι είναι φθηνότερο για τα στούντιο του Χόλιγουντ να πληρώσουν για όλα τα ταξίδια, τα ξενοδοχεία, γιατί το κόστος εργασίας, η έλλειψη εκπτώσεων και η δυνατότητα παραγωγής στο εξωτερικό είναι απείρως φθηνότερα».