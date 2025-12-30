Ο Τραμπ ανακοίνωσε πλήγμα στη Βενεζουέλα: «Χτυπήσαμε εκεί όπου φορτώνονται τα σκάφη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν σημείο σε λιμενική περιοχή της Βενεζουέλας, το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποιείται για τη φόρτωση σκαφών που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «μεγάλη έκρηξη» σε χώρο όπου «φορτώνονται τα σκάφη», χωρίς να αποκαλύψει πού ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό ή να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στις δηλώσεις του.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία αποδίδεται στη CIA. Αν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για την πρώτη γνωστή αμερικανική επιχείρηση εντός της Βενεζουέλας στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας πίεσης της Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς αν η CIA βρίσκεται πίσω από την ενέργεια, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας ότι γνωρίζει ποιος ευθύνεται, αλλά δεν θέλει να το κατονομάσει. Είναι η δεύτερη φορά που αναφέρεται δημόσια στο περιστατικό, καθώς σε ραδιοφωνική συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα είχε μιλήσει για αμερικανική επιχείρηση εναντίον «μεγάλης εγκατάστασης», χωρίς και τότε να δώσει λεπτομέρειες.

Καμία ενημέρωση από τη Βενεζουέλα για το πλήγμα των ΗΠΑ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για το περιστατικό στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας, ενώ από την αμερικανική πλευρά δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση πέρα από τις δηλώσεις του προέδρου.

Η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια των επιχειρήσεων που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες στη θάλασσα, με δεκάδες πλήγματα σε σκάφη που χαρακτηρίζονται ως μέσα διακίνησης ναρκωτικών σε περιοχές της Καραϊβικής και του ανατολικού Ειρηνικού.

Παρά τις ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι τα σκάφη αυτά μετέφεραν ναρκωτικά, ενώ οι ταυτότητες των θυμάτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνδέει τις επιχειρήσεις αυτές με την καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης και κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η φαιντανύλη παράγεται κυρίως στο Μεξικό και φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν αποκλειστικά μέσω των χερσαίων συνόρων, ενώ η Βενεζουέλα λειτουργεί κυρίως ως χώρα διέλευσης.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική και έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της κυβέρνησης Μαδούρο. Το Καράκας έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες αυτές «πειρατεία» και κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν τον λεγόμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών ως πρόσχημα για πολιτική πίεση.

