Η Σούζι Γουάιλς διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας της βαίνει «εξαιρετικά» και πως σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται «σχεδόν πλήρως από τον Λευκό Οίκο» κατά τη διάρκεια της θεραπείας της.

«Η δύναμή της και η αφοσίωσή της να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά που αγαπά και στην οποία διαπρέπει, ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία, λένε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για εκείνη», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία της Γουάιλς, ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάγνωση. Σημείωσε πάντως ότι η ίδια «επέλεξε να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση άμεσα, αντί να περιμένει».

«Σύντομα θα είναι καλύτερα από ποτέ», πρόσθεσε.

Η Σούζι Γουάιλς διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού: Η πρώτη της δήλωση

Σχεδόν παράλληλα, οι York Times δημοσίευσαν την πρώτη δήλωση της 68χρονης προσωπάρχη του προέδρου, μετά την είδηση για τη διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού.

Σύμφωνα με την ίδια, η ασθένεια εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο και δεν σκοπεύει να πάρει άδεια από τη θέση της, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει θεραπεία στην περιοχή της Ουάσιγκτον, η οποία θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου στην ιστορία των ΗΠΑ, δήλωσε ότι δεν θα την αποθαρρύνει η διάγνωση.

«Σχεδόν μία στις οκτώ γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσει αυτή τη διάγνωση», δήλωσε και πρόσθεσε: «Κάθε μέρα, αυτές οι γυναίκες συνεχίζουν να μεγαλώνουν τις οικογένειές τους, να πηγαίνουν στη δουλειά και να προσφέρουν στις κοινότητές τους με δύναμη και αποφασιστικότητα. Τώρα γίνομαι μέλος της ομάδας τους».

Όπως είπε, ενημέρωσε τον Τραμπ για τη διάγνωσή της αφού έμαθε τα νέα από τους γιατρούς την περασμένη εβδομάδα.

«Είμαι ευγνώμων που έχω μια εξαιρετική ομάδα γιατρών που εντόπισαν τον καρκίνο νωρίς και καθοδηγούν τη φροντίδα μου, και με ενθαρρύνει η καλή πρόγνωση. Είμαι επίσης βαθιά ευγνώμων για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση του Προέδρου καθώς συνεχίζω να υπηρετώ στον τρέχοντα ρόλο μου», είπε τέλος.Ποια είναι η Σούζι

Γουάιλς: Η σημασία της επιλογής της από τον Τραμπ

Η Γουάιλς γεννήθηκε τον Μάιο του 1957, είναι Αμερικανίδα πολιτική σύμβουλος και από τον Ιανουάριο του 2025 κατέχει τη θέση της 32ης επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου. Θεωρείται μία από τις πιο έμπειρες στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και είχε καθοριστικό ρόλο στις προεκλογικές εκστρατείες του Τραμπ, ιδιαίτερα στην οργάνωση και τη στρατηγική της καμπάνιας του. Σύμφωνα με το BBC και το Reuters, η Γουάιλς διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας στην αμερικανική πολιτική, έχοντας εργαστεί σε εκστρατείες Ρεπουμπλικανών υποψηφίων ήδη από τη δεκαετία του 1980, ενώ η θέση «Chief of Staff» που κατέχει σήμερα την καθιστά ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα στον Λευκό Οίκο, καθώς συντονίζει το επιτελείο και τη λειτουργία της προεδρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Σούζι Γουάιλς κατά τη διάρκεια του δείπνου των κυβερνητών στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, στις 21 Φεβρουαρίου 2026 /Φωτ.: EPA/Samuel Corum / POOL

Μόλις δύο ημέρες μετά τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον πρώτο σημαντικό του διορισμό: Την Σούζι Γουάιλς, υπεύθυνη της προεκλογικής του εκστρατείας, στη θέση του προσωπάρχη του.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας θέση στον Λευκό Οίκο και η Γουάιλς έγινε η πρώτη γυναίκα που την καταλαμβάνει.

Ο/Η προσωπάρχης του προέδρου συνήθως έχει μεγάλη επιρροή: Διαχειρίζεται το προσωπικό του Λευκού Οίκου, οργανώνει το πρόγραμμα και τον χρόνο του προέδρου και διατηρεί την επαφή με τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους κοινοβουλευτικούς.

«Η Σούζι είναι σκληρή, έξυπνη, καινοτόμα, τη θαυμάζουν και τη σέβονται όλοι», ανέφερε ο Τραμπ στην ανακοίνωσή του τότε. «Δεν έχω αμφιβολίες ότι θα κάνει περήφανη τη χώρα μας».

Άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με την Γουάιλς δήλωσαν ότι θα προσέφερε σταθερότητα και συνετές συμβουλές στον Ρεπουμπλικάνο. Η Γουάιλς έχει εργαστεί για την προεκλογική εκστρατεία του Ρόναλντ Ρήγκαν το 1980 και βοήθησε τον γερουσιαστή της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις να εκλεγεί το 2018. Εργάστηκε επίσης και στις δύο προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες του Τραμπ, το 2016 και το 2020.

Με πληροφορίες από το CNN

