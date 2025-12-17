Ο Τραμπ ανακήρυξε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «τρομοκρατική οργάνωση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» και διέταξε τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν στον αποκλεισμό της Βενεζουέλας και ειδικότερα των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό κυρώσεις, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση στο Καράκας.

Πιο οξυμένη από ποτέ, η κόντρα των δύο χωρών περνά σε νέα φάση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει μέσω Truth Social: «Διατάσσω τον πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των υφιστάμενων, υπό κυρώσεις, πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πηγαίνουν στη Βενεζουέλα ή αναχωρούν από αυτή».

Η κυβέρνηση Μαδούρο, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που διατυπώνει συχνά, χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί «τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές». Ανέφερε ακόμη ότι, με απόφασή του, «το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε χθες ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Το Καράκας αντέδρασε κάνοντας λόγο για «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή», την οποία «απορρίπτει».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποπειράται να επιβάλει, με απόλυτα παράλογο τρόπο, έναν υποτιθέμενο στρατιωτικό ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας, με σκοπό να κλέψει πλούτη που ανήκουν στην πατρίδα μας», τόνισε η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο στην ανακοίνωσή της.

Οι σχέσεις ΗΠΑ και Βενεζουέλας πιο τεταμένες από ποτέ

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα ως «πλήρως περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ στην ιστορία της Νότιας Αμερικής», προσθέτοντας ότι «θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο» και «θα είναι κάτι που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ».

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση Μαδούρο για χρήση «κλεμμένου πετρελαίου», προκειμένου να «χρηματοδοτήσει τον εαυτό της, τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και, από τον Σεπτέμβριο, ο αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 90 άτομα σε επιθέσεις κατά σκαφών που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν φαιντανύλη και άλλα παράνομα ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

Τους τελευταίους μήνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης μετακινήσει πολεμικά πλοία στην περιοχή. Η Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, έχει κατηγορήσει την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει «να κλέψει τους πόρους της».

Οι ΗΠΑ, τόσο επί προεδρίας Τραμπ όσο και επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, αντιτίθενται εδώ και χρόνια στην κυβέρνηση Μαδούρο και πιέζουν για την απομάκρυνσή της, επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις.

Με πληροφορίες από BBC

