Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, ότι ακύρωσε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα μετά από «συνεργασία με τη χώρα της Νότιας Αμερικής».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις «μεγάλες πετρελαϊκές» εταιρείες στη Βενεζουέλα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, όπως μετέδωσε το Reuters, ότι όλα τα πετρελαιοφόρα στη Βενεζουέλα «θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας».

Οργή Τραμπ μετά το ψήφισμα για τον περιορισμό των στρατιωτικών εξουσιών του στη Βενεζουέλα

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ένωσαν τις δυνάμεις τους με Δημοκρατικούς συναδέλφους τους προκειμένου να προωθήσουν ένα σχέδιο ψηφίσματος που στοχεύει να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας, ένα πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος καταφέρθηκε κατά αυτών των στελεχών.

Το αίτημα επί της διαδικασίας ψηφίστηκε με 52 ψήφους υπέρ, εκ των οποίων 5 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, και 47 κατά και το ίδιο κείμενο αναμένεται πλέον να υποβληθεί σε ψηφοφορία στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα.

Σε περίπτωση που υιοθετηθεί, θα κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου η τύχη του είναι πιο αβέβαιη.

Ακόμα και στην περίπτωση υπερψήφισής του από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει ένα πιθανόν ανυπέρβλητο βέτο επί του κειμένου, το πεδίο εφαρμογής του οποίου παραμένει σε μεγάλο βαθμό συμβολικής σημασίας.

Εν αναμονή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στράφηκε κατά της «ανοησίας» πέντε γερουσιαστών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο «δεν πρέπει πλέον ποτέ να εκλεγούν».

«Αυτή η ψήφος εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνική άμυνα και ασφάλεια των ΗΠΑ», έγραψε στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τον ίδιο το σχέδιο είναι «αντισυνταγματικό».

Το κείμενο στοχεύει «να διατάξει την απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από εχθροπραξίες στο εσωτερικό της Βενεζουέλας ή κατά αυτής, τις οποίες δεν έχει εγκρίνει το Κογκρέσο». Επομένως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα μπορεί να διεξάγει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Βενεζουέλας χωρίς να έχει προηγηθεί ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα το Σάββατο, ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ απήγαγαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, στο Καράκας και τους μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να απαντήσουν στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Έκτοτε, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ανοικτά πως οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και οι αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν το πετρέλαιό της. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λευκός Οίκος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει εκ νέου στρατεύματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Αντί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των Αμερικανών για το κόστος διαβίωσης, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Βενεζουέλα», δήλωσε χθες ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν, ένας εκ των συντακτών του ψηφίσματος, καταγγέλλοντας την έλλειψη ενημέρωσης εκ μέρους της διοίκησης Τραμπ προς το Κογκρέσο πριν από την επιχείρηση του Σαββάτου.

Για τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ραντ Πολ, έναν άλλο συντάκτη του σχεδίου ψηφίσματος, ο σεβασμός του Συντάγματος των ΗΠΑ αμφισβητείται. «Η συνταγματική εξουσία για την έναρξη του πολέμου στηρίζεται ακράδαντα στο Κογκρέσο», δήλωσε χθες ενώπιον του σώματος.

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές είχαν διατυπώσει τη δυσφορία τους μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση. Όμως, λίγοι είχαν ζητήσει τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της Βενεζουέλας, έως αυτό το πλήγμα που κατάφεραν σήμερα σε βάρος του.

Η συνάντηση Ροντρίγκες με τον πρεσβευτή της Κίνας

Στο μεταξύ, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες είχε συνομιλίες χθες Πέμπτη με τον πρεσβευτή της Κίνας στο Καράκας, τον Λαν Χου, όπως ενημέρωσε η ίδια μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Telegram.

«Εκτιμούμε τη σταθερή και συνεπή στάση της Κίνας στην έντονη καταδίκη της σοβαρής παραβίασης του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας», δήλωσε η Ροδρίγκες, αναφερόμενη στην πρόσφατη αμερικανική επίθεση στο Καράκας και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ.