Ο Τραμπ ακυρώνει τα εκτελεστικά διατάγματα του Μπάιντεν που δεν φέρουν τη φυσική υπογραφή του

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ακυρώνει εκτελεστικά διατάγματα και άλλα έγγραφα που είχε υπογράψει ο Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιώντας autopen, δηλαδή μια αυτόματη πένα υπογραφής, και δεν φέρουν τη φυσική υπογραφή του.

«Οποιοδήποτε έγγραφο έχει υπογραφεί από τον κοιμισμένο Τζο με τη χρήση autopen, σχεδόν το 92% του συνόλου, ακυρώνεται με το παρόν και δεν είναι πλέον έγκυρο ή σε ισχύ», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι συνέπειες αυτής της δήλωσης, και κυρίως εάν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει την εξουσία να ακυρώσει έγγραφα που έχει υπογράψει ο προκάτοχός του ή εάν η χρήση autopen, γνωστή και ως αυτόματη πένα, αποτελεί λόγο ακύρωσης των διαταγμάτων, δεν είναι άμεσα σαφείς.

Η αυτόματη πένα υπογραφής είναι μια επαναλαμβανόμενη επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Τζο Μπάιντεν στην προσπάθειά του να δυσφημίσει τον προκάτοχό του και να εκμηδενίσει τις αποφάσεις του.

Το autopen είναι μια αυτόματη συσκευή εξοπλισμένη με ένα στιλό που μπορεί να αναπαράγει την υπογραφή ενός προσώπου, η οποία έχει προηγουμένως καταγραφεί. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από την αμερικανική κυβέρνηση αλλά και από εταιρίες για την υπογραφή πολλών εγγράφων.

Καταγγέλλοντας "ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα" στην αμερικανική ιστορία, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος υποστηρίζει, χωρίς να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία, ότι συνεργάτες του Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιούσαν autopen για την υπογραφή εγγράφων τα οποία δεν είχε εγκρίνει ο Μπάιντεν.

Τον Ιούνιο, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος του στενού περιβάλλοντος του πρώην προέδρου, κατηγορώντας το ότι «συνωμότησε» για να κρύψει την παρακμή του Μπάιντεν και να σφετεριστεί την εξουσία του.

Ο Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε τους ισχυρισμούς αυτούς ως «γελοίους και ψευδείς».

«Οι τρελοί ριζοσπάστες αριστεροί που περιέβαλαν τον Μπάιντεν, του στέρησαν την προεδρία», έγραψε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, διαβεβαιώνοντας ότι «οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν autopen, το έκαναν παράνομα».

«Ο Τζο Μπάιντεν δεν είχε εμπλακεί στη διαδικασία του autopen και, αν πει πως είχε εμπλακεί, θα διωχθεί για ψευδορκία», απείλησε.