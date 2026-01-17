Ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα ύψους 1 εκατ. δολαρίων της Netflix και της Warner Bros μετά τη συμφωνία τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε τουλάχιστον 500.000 δολάρια σε ομόλογα τόσο της Netflix όσο και της Warner Bros. Discovery μέσα στις δύο εβδομάδες που ακολούθησαν την ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο εταιρειών, βάσει της οποίας η πρώτη προτίθεται να εξαγοράσει τα στούντιο και τις δραστηριότητες streaming της δεύτερης.

Σύμφωνα με δήλωση οικονομικών στοιχείων που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αγόρασε χρεόγραφα (ομόλογα) της Netflix αξίας από 250.001 έως 500.000 δολάρια σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, στις 12 και στις 16 Δεκεμβρίου. Στις ίδιες ημερομηνίες αγόρασε ομόλογα ίσης αξίας και της Discovery Communications (θυγατρικής της Warner Bros. Discovery). Η δήλωση καλύπτει συναλλαγές από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Στις 5 Δεκεμβρίου, η Netflix και η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσαν συμφωνία αποτίμησης 82,7 δισ. δολαρίων σε επίπεδο επιχείρησης. Με βάση τους όρους της, ο κολοσσός του streaming θα αποκτήσει τα στούντιο της Warner Bros., το HBO και το HBO Max, καθώς και τον τομέα gaming, όχι όμως τα τηλεοπτικά δίκτυα της WBD. Αυτά θα αποσχιστούν σε νέα εταιρεία με την ονομασία Discovery Global, η οποία θα περάσει στους μετόχους της Warner Bros. Discovery το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Τραμπ: Τα ομόλογα που αγόρασε ο Αμερικανός πρόεδρος

Οι οικονομικές δηλώσεις του Τραμπ, που δημοσιοποιήθηκαν μέσω του Γραφείου Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ, δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του αφορά δημοτικά ομόλογα πόλεων, σχολικών περιφερειών, εταιρειών κοινής ωφέλειας και νοσοκομείων. Παράλληλα, έχει αγοράσει ομόλογα και από άλλες εταιρείες, όπως οι SiriusXM, Boeing, GM, Macy’s, Occidental Petroleum και Whirlpool.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Τραμπ διαχειρίζεται ανεξάρτητα από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ούτε ο ίδιος ούτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει, να επηρεάσει ή να παρέμβει στις επενδυτικές αποφάσεις, όπως μετέδωσε το Reuters.

Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο της Netflix, Τεντ Σαράντος, στον Λευκό Οίκο, για να συζητήσουν τη συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τον περασμένο μήνα σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο των βραβείων Kennedy Center Honors στην Ουάσινγκτον, ότι η εξαγορά των στούντιο και του streaming της Warner Bros. από τη Netflix θα χρειαστεί έλεγχο και ότι «θα εμπλακεί σε αυτή την απόφαση». Πρόσθεσε επίσης ότι το μερίδιο αγοράς μιας ενιαίας Netflix με Warner Bros. και HBO Max «θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα».

Τραμπ: Το σχόλιο για το CNN

Τον ίδιο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι, στο πλαίσιο «οποιασδήποτε συμφωνίας» για τη Warner Bros. Discovery, το CNN θα πρέπει να πωληθεί είτε ως μέρος της συνολικής συναλλαγής είτε ξεχωριστά. «Νομίζω ότι το CNN πρέπει να πουληθεί, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι που το διοικούν αυτή τη στιγμή είναι είτε διεφθαρμένοι είτε ανίκανοι», είπε. Πρόσθεσε ότι δεν θέλει η σημερινή διοίκηση του CNN να «ανταμειφθεί» επιτρέποντάς της να συνεχίσει να λειτουργεί το δίκτυο «με χρήματα» από τη συμφωνία.

Παράλληλα, η Netflix και η Warner Bros. Discovery δέχονται πίεση από την Paramount Skydance του Ντέιβιντ Έλισον, η οποία έχει ξεκινήσει εχθρική πρόταση εξαγοράς, επιχειρώντας να πείσει τους μετόχους της WBD ότι η προσφορά της, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, είναι ανώτερη από τους όρους της Netflix. Η Paramount έχει καταθέσει αγωγή κατά της Warner Bros. Discovery, ζητώντας να υποχρεωθεί να δώσει οικονομικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τον τρόπο αποτίμησης της απόσχισης της Discovery Global, ενώ έχει δηλώσει ότι θα ξεκινήσει μάχη δι’ αντιπροσώπων (proxy war) για να τοποθετήσει μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της WBD που θα στηρίζουν την πρότασή της.

Όταν ρωτήθηκε σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο στις 8 Δεκεμβρίου αν στηρίζει την ανταγωνιστική πρόταση της Paramount για τη Warner Bros. Discovery, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν γνωρίζω αρκετά γι’ αυτό», λέγοντας ότι πρέπει να εξετάσει πώς κάθε προτεινόμενη συμφωνία θα επηρεάσει το μερίδιο αγοράς της Netflix και της Paramount Skydance. Πρόσθεσε: «Δηλαδή, κανένας τους δεν είναι ιδιαίτερα καλός φίλος μου».

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, ο Τραμπ ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Truth Social (χωρίς σχόλιο) σύνδεσμο προς άρθρο γνώμης του OAN με τίτλο «Σταματήστε την πολιτισμική εξαγορά από τη Netflix». Το άρθρο υποστήριζε, μεταξύ άλλων, ότι η Netflix «έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει την παγκόσμια πλατφόρμα της για να προωθήσει προοδευτικές αφηγήσεις, καταστέλλοντας αντίθετες απόψεις», ενώ ανέφερε ότι, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη WBD, η εταιρεία «θα γίνει ο πιο κυρίαρχος πολιτισμικός ‘θυρωρός’ που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες — και μεγάλο μέρος του κόσμου».

Ερωτηθείς για την ανάρτηση αυτή, ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, δήλωσε σε συνέντευξή του στους New York Times, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή: «Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Καμία συζήτηση που είχαμε ποτέ δεν αφορούσε οτιδήποτε από αυτά που περιλαμβάνονταν στο άρθρο που ανάρτησε. Δεν θέλω να το υπεραναλύσω».

Με πληροφορίες από Variety