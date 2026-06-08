Ο τραγουδιστής Talay Riley δολοφονήθηκε στο Λονδίνο

Ο καλλιτέχνης Talay Riley εντοπίστηκε στον κήπο μιας κατοικίας στην οδό Rayleigh Road, στο Silvertown, αφού η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία, στη Βρετανία.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Mark Orabiyi, διαπιστώθηκε ότι είχε πεθάνει επί τόπου.

Ένας δεύτερος άνδρας, ηλικίας 20 ετών, ο οποίος υπέστη τραύματα από μαχαίρωμα, παραμένει στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία.

Η κατάστασή του δεν θεωρείται κρίσιμη.

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για φόνο, ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ένας 27χρονος άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών. Ένας 24χρονος άνδρας και μια 25χρονη γυναίκα αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περαιτέρω ενέργειες μετά την ανάκριση από την αστυνομία.

Οι συνεργασίες του καλλιτέχνη Talay Riley

Ο μουσικός είχε συνεργαστεί με τη Dua Lipa, τη Britney Spears, την Ellie Goulding και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Έχει σχεδόν 77.000 ακροατές στο Spotify και είχε περιοδεύσει με τον Usher και άλλους καλλιτέχνες.

Σε ένα αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αδελφός του, ο καλλιτέχνης Scribz Riley, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Michael Orabiyi, δήλωσε: «Η καρδιά μου είναι κομμάτια! Δεν μου φαίνεται αληθινό. Μοιάζει με κακό όνειρο. Λίγο πριν πάει για ύπνο, μιλήσαμε για το μέλλον, για το να παραμένουμε θετικοί και για όλα όσα είχαμε ακόμα να κάνουμε. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας συζήτηση».

Πρόσθεσε ότι ο αδελφός του ήταν «φίλος πολλών, μέντορας, πηγή έμπνευσης και φως στη ζωή τόσων ανθρώπων».

«Αγαπούσε βαθιά, έδινε απλόχερα και άγγιξε αμέτρητους ανθρώπους μέσω του ταλέντου, της καλοσύνης και του πνεύματός του», είπε.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στα αφιερώματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν οι Stormzy, Craig David, Paloma Faith, Oritse Williams, Wretch 32 και Kehlani.

Σε δήλωσή της, η οικογένεια του Orabiyi ανέφερε: «Ο Mark ήταν ένας αγαπημένος γιος, αδελφός, θείος και φίλος. Έφερε αγάπη, φως και χαρά στην οικογένειά μας και σε όλους όσους τον γνώριζαν. Θα θυμόμαστε πάντα την καλοσύνη, το όμορφο πνεύμα και το αξιοθαύμαστο ταλέντο του. Η παρουσία του άγγιξε πολλές ζωές και η μνήμη του θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας».

Με πληροφορίες από Sky News