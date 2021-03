Ο Τομ Μπάουερ ετοιμάζει νέα βιογραφία της Μέγκαν Μαρκλ χωρίς την έγκρισή της

Ο Τομ Μπάουερ, μάστερ στη «μη εξουσιοδοτημένη» βιογραφία, βρήκε το επόμενο θέμα του: τη Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Τομ Μπάουερ, ένας ερευνητής και δημοσιογράφος, είναι ο άνθρωπος κοσκινίζει τις πολυάριθμες πηγές του για να εμφανίσει τα αντικειμενικά στοιχεία για αυτό που γράφει.

Ο βιογράφος θα ξεκινήσει 12 μήνες σχολαστικής έρευνας, μιλώντας σε φίλους, εχθρούς και συνεργάτες του Χάρι και του Μέγκαν, έτσι ώστε να μπορεί να πει με ακρίβεια την ιστορία της Δούκισσας.

Η Daily Mail αναφέρει ότι πηγές αποκάλυψαν πως ο Μπάουερ συμφώνησε ένα εξαψήφιο ποσό για να πει την ιστορία της Δούκισσας.

Τα προηγούμενα θέματά του έχουν εκθέσει τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, τον μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρόμπερτ Μάξγουελ και τον πρίγκιπα της Ουαλίας.

Οι τίτλοι των βιβλίων του ακολουθούν συχνά μια ιδιαίτερη φόρμουλα της «μικρογραφίας του «θέματος». Για παράδειγμα Boris Johnson: The Gambler, (Μπόρις Τζόνσον: Ο ΜεγάλοςΤζογαδόρος) Robert Maxwell: The Final Verdict (Ρόμπερτ Μάξγουελ: Η τελική ετυμηγορία) και Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles (Επαναστάτης πρίγκιπας: Η εξουσία, το πάθος και η περιφρόνηση του πρίγκιπα Καρόλου)



Πηγή ανέφερε στην Sun, ότι «Αυτό είναι το βιβλίο που θα φοβηθεί η Μέγκαν. Ο Τομ είναι τρομερά διεξοδικός στην έρευνά του. Δεν θα αφήσει καμία πέτρα, που να μην τη σηκώσει».



«Ο Τομ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με μερικά από τα "θέματα" του, και μάλιστα πέρασε χρόνο ακολουθώντας τα, αλλά του έχει καταστεί απολύτως σαφές ότι αυτό δεν θα αποτελεί επιλογή στην περίπτωση της Μέγκαν Μαρκλ» συνεχίζει η πηγή.

Δεδομένων των γεγονότων των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, αυτό το βιβλίο «θα είναι δυναμίτης - πιστεύει ότι αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και τους επόμενους μήνες θα αποκαλυφθούν πολλά» πρόσθεσε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αμερικανικός εκδοτικός οίκος Simon & Schuster συμφώνησε να αγοράσει τα δικαιώματα του βιβλίου του Μπάουερ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μπάουερ θα πάρει συνεντεύξεις από μέλη της οικογένειας της Μέγκαν, με τους οποίους δεν διατηρούν σχέσεις, μεταξύ αυτών και ο πατέρας της.

Θα μιλήσει επίσης με το πρώην προσωπικό του παλατιού, όπως αναφέρει η Sun, για να συλλέξει πληροφορίες και να φτάσει στην άκρη της ιστορίας, για το πώς τελικά η Μέγκαν αντιμετώπιζε τους υπαλλήλους.

Το βιβλίο ακολουθεί την κυκλοφορία του Finding Freedom, μιας βιογραφίας που προσέφερε μια συμπαθητική εικόνα για τη ζωή της Μέγκαν και του Χάρι, όταν ήταν εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας αλλά και όταν αποφάσισαν πέρυσι να αποχωρήσουν.

Ο συν-συγγραφέας και δημοσιογράφος Omid Scobie είπε ότι ενώ δεν πήραν συνέντευξη από το ζευγάρι, «πολλοί» φίλοι τους έδωσαν πληροφορίες.

Με πληροφορίες του Tatler