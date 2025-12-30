Ο σύμβουλος των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ παραιτήθηκε από τη θέση του

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ευχαρίστησαν τον επικεφαλής σύμβουλό τους για την «εξαιρετική στήριξή» του επί σχεδόν μία δεκαετία, μετά την ανακοίνωσή του ότι αποχωρεί από τον ρόλο του στο Λος Άντζελες για να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο James Holt, ο οποίος παραιτείται από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Archewell Foundation, δήλωσε: «Η συνεργασία με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της καριέρας μου».

Σύμφωνα με το ίδρυμα, ο Holt θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Χάρι και τη Μέγκαν στη στήριξη του φιλανθρωπικού τους έργου, καθώς το Archewell Foundation μετεξελίσσεται σε Archewell Philanthropies.

Ο Holt εργάστηκε για πρώτη φορά με τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ το 2018, όταν ανέλαβε ρόλο συμβούλου επικοινωνίας στο Kensington Palace. Στη συνέχεια ανέλαβε το κορυφαίο πόστο δημοσίων σχέσεων στο νεοσύστατο τότε φιλανθρωπικό τους σχήμα το 2021, ακολουθώντας το ζευγάρι στην Καλιφόρνια.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ ανέφεραν: «Ο James υπήρξε για εμάς μια εξαιρετική στήριξη για σχεδόν 10 χρόνια. Ο ενθουσιασμός και το ταλέντο του στην εποπτεία των φιλανθρωπικών μας προσπαθειών ήταν αξιοθαύμαστα. Καθώς ο Τζέιμς επιστρέφει με τη νεαρή οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, είμαστε περήφανοι που θα συνεχίσει να καθοδηγεί για εμάς διάφορες ανθρωπιστικές αποστολές στο εξωτερικό μέσω της Archewell Philanthropies».

Στην πλήρη δήλωσή του, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ομάδα δημοσίων σχέσεων του ζευγαριού, ο Holt είπε ότι είναι «ευγνώμων» στον Χάρι και τη Μέγκαν για «όλα όσα έχουν κάνει».

«Η συνεργασία με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της καριέρας μου», τόνισε.

«Από το πρώτο μου πρότζεκτ με τον πρίγκιπα Χάρι πριν από οκτώ χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της υποστήριξης της ψυχικής υγείας για τους στρατιώτες των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, έως την πρόσφατη δουλειά μας για τη βοήθεια τραυματισμένων παιδιών στη Γάζα, με προκαλούσε διαρκώς να σκέφτομαι πιο φιλόδοξα για το πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Από τη στιγμή που γνώρισα τη Μέγκαν, αναγνώρισα μια συγγενική ψυχή – κάποιον που βρίσκει χαρά ακόμη και σε δύσκολες στιγμές και συνδέεται αυθεντικά με τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Πάνω απ’ όλα, το έργο που κάναμε μαζί για τη στήριξη οικογενειών που επηρεάζονται από τη διαδικτυακή βλάβη θα παραμείνει το πιο ουσιαστικό της επαγγελματικής μου ζωής. Αυτές οι οικογένειες είναι εξαιρετικές και με εμπνέουν καθημερινά. Μετά από πέντε απίστευτα χρόνια στο Λος Άντζελες, ήρθε η ώρα η οικογένειά μου να επιστρέψει στο Λονδίνο. Όταν τους επόμενους μήνες παραδώσω τη σκυτάλη στην ομάδα που θα ηγηθεί της Archewell Philanthropies, θα το κάνω με τεράστια υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον.

Θα μου λείψουν βαθιά οι συνεργάτες μου και είμαι ευγνώμων στον Χάρι και τη Μέγκαν για όλα όσα έχουν κάνει – για μένα και για τους αμέτρητους ανθρώπους που προσπαθήσαμε να στηρίξουμε».

Η είδηση έρχεται δύο ημέρες αφότου η επικεφαλής επικοινωνίας του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση της, έπειτα από λιγότερο από έναν χρόνο.

Η Meredith Maines δήλωσε ότι θα «επιδιώξει μια νέα επαγγελματική ευκαιρία» το 2026, μετά από έναν χρόνο «εμπνευσμένης δουλειάς» με το ζευγάρι.

Η αποχώρησή της σηματοδότησε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον 11ο υπεύθυνο επικοινωνίας που εγκαταλείπει την ομάδα του ζευγαριού μέσα σε πέντε χρόνια.

Με πληροφορίες από The Independent