Ο Sting δεν σκοπεύει να αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του - «Είναι μια μορφή κακοποίησης»

Ο Sting φαίνεται πως δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα έξι παιδιά του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «CBS Sunday Morning», ο 74χρονος μουσικός μίλησε για τη φιλοσοφία του όσον αφορά την κληρονομιά, επισημαίνοντας ότι πιστεύει ότι «το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις: "Δεν χρειάζεται να δουλέψεις"».

«Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην είμαι ποτέ ένοχος», εξήγησε. «Όλα τα παιδιά μου έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους είτε στο ότι τους έχω πει: "Παιδιά, πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας. Εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια στα πόδια σας. Πηγαίνετε στη δουλειά"».

Πρόσθεσε ότι, κατά τη γνώμη του, αυτό δεν το κάνει «σκληρό» με τα παιδιά του, αλλά τους δείχνει «εμπιστοσύνη ότι θα βρουν τον δικό τους δρόμο». Ο μουσικός έγινε αρχικά δημοφιλής ως frontman, μπασίστας και συνθέτης του συγκροτήματος The Police, ενός από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα των δεκαετιών του '70 και του '80.

Κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ και κέρδισε έξι βραβεία Grammy με το συγκρότημα, ενώ το 2003 εισήχθησαν ως ομάδα στο Rock and Roll Hall of Fame.

Αφού ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 1985 με το τζαζ άλμπουμ «The Dream of the Blue Turtles», ο Sting είχε μια επιτυχημένη καριέρα ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης, κερδίζοντας 11 βραβεία Grammy, ένα Golden Globe, ένα βραβείο Emmy, ένα βραβείο Kennedy Center Honor και τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι.

Αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο θεατρικό έργο «The Last Ship», το οποίο εξερευνά την πόλη όπου μεγάλωσε, περιγράφοντάς το ως «αντίγραφο του πώς θα μπορούσε να ήταν η ζωή μου». Σε συνέντευξή του στο CBS Sunday Morning, δήλωσε ότι «έχει γνωρίσει περισσότερη επιτυχία και αναγνώριση από ό,τι χρειαζόταν» και θα ήθελε αυτό το έργο να γίνει μέρος της κληρονομιάς του.