Ο Stephen 'tWitch' Boss αυτοκτόνησε - Το πόρισμα του ιατροδικαστή στο Λος Άντζελες

O πασίγνωστος DJ και πρώην χορευτής του αμερικανικού So You Think You Can Dance, Stephen "tWitch" Boss έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, που αποφάνθηκε ότι ο θάνατος του καλλιτέχνη οφείλεται σε αυτοκτονία.

Σε δηλώσεις τους στο περιοδικό People, αξιωματούχοι της κομητείας επιβεβαιώνουν πως ο 40χρονος επαγγελματίας χορευτής αυτοτραυματίστηκε στο κεφάλι, σε μοτέλ στην περιοχή Encino του Λος Άντζελες. Η υπόθεση έχει πλέον κλείσει, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Την Τετάρτη, η σύζυγος του εκλιπόντος αστέρα, Allison Holker Boss, απέστειλε μια γραπτή δήλωση στο περιοδικό, σχετικά με το θάνατο του συζύγου της.

«Είναι με την πιο βαριά καρδιά που πρέπει να μοιραστώ ότι ο σύζυγός μου Stephen μας άφησε», δήλωσε η 34χρονη. «Ο Stephen φώτιζε κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε. Εκτιμούσε την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα πάνω απ' όλα, και το να ηγείται με αγάπη και φως ήταν τα πάντα γι' αυτόν. Ήταν η ραχοκοκαλιά της οικογένειάς μας, ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας και έμπνευση για τους θαυμαστές του».

«Το να πούμε ότι άφησε μια κληρονομιά θα ήταν λίγο, και η θετική του επίδραση θα παραμείνει αισθητή», συνέχισε. «Είμαι σίγουρη ότι δεν θα υπάρξει μέρα που δεν θα τιμούμε τη μνήμη του. Ζητάμε σεβασμό της ιδιωτικότητάς μας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου για μένα και κυρίως για τα τρία παιδιά μας».

Κλείνοντας η Allison πρόσθεσε ένα μήνυμα για τον σύζυγό της: «Stephen, σε αγαπάμε, μας λείπεις και πάντα θα κρατάω τον τελευταίο χορό για σένα». Εκτός από την Allison, ο Boss αφήνει πίσω του τα παιδιά τους, Zaia, 3 ετών, Maddox, 6 ετών και Weslie, 14 ετών.

Ο Boss έγινε γνωστός ως διαγωνιζόμενος στο The Wade Robson Project του MTV, πριν τερματίσει δεύτερος στο Star Search. Αργότερα διαγωνίστηκε στο So You Think You Can Dance το 2008, ολοκληρώνοντας δεύτερος την 4η σεζόν και επιστρέφοντας αργότερα στο All-Star. Ήταν κριτής όταν το σόου επέστρεψε το 2022. Το 2014, ο Boss συμμετείχε στο The Ellen DeGeneres Show ως guest DJ. Τελικά έγινε μόνιμο μέλος της σειράς και αναβαθμίστηκε σε συν-εκτελεστικό παραγωγό το 2020.

Αντιδρώντας στα νέα, η Ellen DeGeneres έγραψε ένα ειλικρινές μήνυμα μαζί με μια φωτογραφία τους αγκαλιά. «Είμαι συντετριμμένη. Ο tWitch ήταν καθαρή αγάπη και φως», έγραψε στο Instagram. «Ήταν η οικογένειά μου και τον αγαπούσα με όλη μου την καρδιά. Θα μου λείψει». κατέληξε η DeGeneres: «Παρακαλούμε στείλτε την αγάπη και την υποστήριξή σας στην Allison και στα πανέμορφα παιδιά του - Weslie, Maddox και Zaia».

Σταρ όπως η Jennifer Lopez, η JoJo Siwa και η Jada Pinkett Smith καθώς και φίλοι του Boss από το So You Think You Can Dance και το Dancing with the Stars απέτισαν φόρο τιμής, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ήταν τόσο γλυκός, ευγενικός και γενναιόδωρος», έγραψε η Pinkett Smith. «Τόσοι πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στη σιωπή. Μακάρι να μπορούσε να ξέρει ότι δεν χρειαζόταν να το κάνει. Είθε η όμορφη, λαμπερή ψυχή του να αναπαυθεί στην αγκαλιά του Παντοδύναμου και είθε η ίδια αυτή Ανώτερη Δύναμη να θεραπεύσει τις ραγισμένες καρδιές των αγαπημένων του».