Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από την «σκιά» στο προσκήνιο: Ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου περίμενε υπομονετικά τη στιγμή του και τώρα αυτή ίσως έφτασε. Με τον Γάλλο πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να αναμένεται να ανατραπεί τη Δευτέρα από τους βουλευτές, ο διακριτικός υπουργός Άμυνας, πρώην φαβορί για τη θέση, επιστρέφει στο προσκήνιο ως βασικός διεκδικητής.

Ο 39χρονος πολιτικός είναι ο μόνος υπουργός που παραμένει στην κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017, αντέχοντας σε πολλές αναδιαρθρώσεις και πρόωρες εκλογές.

«Τα έχει καταφέρει αρκετά καλά στον κόσμο του Μακρόν», λέει αξιωματούχος του κοινοβουλίου που μίλησε ανώνυμα. «Έχει μια πλευρά επιβίωσης».

Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Λεκόρνου έχει εδραιωθεί ως πιστός σύμμαχος του Μακρόν, υιοθετώντας πολιτικό στιλ που ταιριάζει με αυτό του προέδρου, ειδικά όσον αφορά τη δράση σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα με το κυβερνητικό του έργο, υπηρετεί ως σύμβουλος στη Νορμανδία, όπου περνά τα περισσότερα Σαββατοκύριακα του.

Ο υπουργός διατηρεί χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας να αποκαλύπτει πολλά για την προσωπική του ζωή και κρατώντας μια σοβαρή δημόσια εικόνα. Έχει επίσης αρνηθεί πως στοχεύει στο πρωθυπουργικό αξίωμα, ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και ο φίλος και σύμμαχός του, Υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανάν, η Υπουργός Εργασίας και Υγείας Κατρίν Βοτρίν και ο Υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ.

Πίσω από κλειστές πόρτες, όμως, ο Λεκόρνου είναι πολύ πιο ζωντανός — και στους πολιτικούς κύκλους της Γαλλίας θεωρείται ένας εξαιρετικός πολιτικός χειριστής. «Σε μια συζήτηση, μπορείς να του επαναλάβεις την ίδια ερώτηση τρεις φορές, ξέρει πώς να μην απαντήσει χωρίς να φαίνεται αγενής, και ταυτόχρονα να δίνει την εντύπωση ότι ακούει», λέει γερουσιαστής της αντιπολίτευσης, περιγράφοντάς τον ως «απίστευτα επιδέξιο».

Από τον νεότερο βοηθό στη γαλλική Βουλή στον άνθρωπο-κλειδί του Μακρόν

Σε ηλικία 19 ετών ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία ως ο νεαρότερος κοινοβουλευτικός βοηθός στη Γαλλία. Αρχικά μέλος του συντηρητικού κόμματος Les Républicains, έχει κερδίσει τον σεβασμό σε όλο το πολιτικό φάσμα — κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τόσο του Εμανουέλ όσο και της Μπριζίτ Μακρόν, αλλά και φιλοξενώντας αμφιλεγόμενα δείπνα με την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρί Λεπέν.

Η ευρεία συναίνεση στη Γαλλία για την ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων καθιστά πιο εύκολη την πολιτική του αποδοχή.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ο Λεκόρνου, ο ίδιος έφεδρος στην Εθνική Χωροφυλακή, έχει γίνει το πρόσωπο της γαλλικής στρατιωτικής αναβάθμισης. Το 2023 προώθησε τη ψήφιση ενός νόμου για τον στρατιωτικό προγραμματισμό που προβλέπει 413 δισ. ευρώ για την άμυνα από το 2024 έως το 2030. Ο σκύλος του, Τίγκα, τρέχει ελεύθερος στους διαδρόμους του υπουργείου Άμυνας.

Έχει στενές σχέσεις με τον Γερμανό ομόλογό του, Μπόρις Πίστοριους, ο οποίος επίσης επιβίωσε μετά από πρόωρες εκλογές.

Παρά την επιτυχία στις διμερείς σχέσεις, ο Λεκόρνου δείχνει να νιώθει λιγότερο άνετα σε πολυμερείς συναντήσεις, όπως αυτές της ΕΕ στις Βρυξέλλες, τις οποίες συχνά αποφεύγει. Πέρσι, ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ του συνέστησε να είναι πιο παρών στην ανεπίσημη πρωτεύουσα της ΕΕ. «Δεν είναι πολύ ευρωπαϊστής στον τρόπο σκέψης του», λέει αξιωματούχος της βιομηχανίας. Είναι ένθερμος υποστηρικτής της γαλλικής κυριαρχίας και συχνά εκφράζει επιφυλάξεις για τις θεσμικές δομές της ΕΕ, ειδικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρεται συχνά στον αρχιτέκτονα της Πέμπτης Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκωλ, και στον υπουργό Άμυνας εκείνης της εποχής, Πιέρ Μεσμέρ.

Ανεξάρτητα από το αν θα αντικαταστήσει τον Μπαϊρού, ένα μέρος της κληρονομιάς του Λεκόρνου έχει ήδη καθοριστεί, λέει ο κοινοβουλευτικός αξιωματούχος: «Η εικόνα που θέλει, και θα αφήσει, είναι αυτή του προσώπου της αναδιοργάνωσης της γαλλικής άμυνας».

Με πληροφορίες από Politico