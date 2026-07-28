Ο σεισμός στην Ιαπωνία έγινε αισθητός μέχρι τη Σαγκάη, 890 χιλιόμετρα μακριά

Η ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στη νοτιοδυτική Ιαπωνία έγινε αισθητή ακόμη και στη Σαγκάη της Κίνας, περίπου 890 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Υπηρεσία Σεισμών της Σαγκάης, κάτοικοι σε αρκετές περιοχές της πόλης ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν ταλαντώσεις σε πολυώροφα κτίρια.

Η απόσταση από το επίκεντρο είναι μεγάλη, ωστόσο οι κινήσεις ενός ισχυρού σεισμού μπορούν να γίνουν περισσότερο αισθητές στους υψηλότερους ορόφους, όπου τα ψηλά κτίρια ενδέχεται να ταλαντώνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το φαινόμενο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστες δημοσίευσαν βίντεο από τη Σαγκάη στα οποία φαίνονται κρεμαστά φωτιστικά να κινούνται, ενώ πολλοί εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι η δόνηση έγινε αισθητή σε τόσο μεγάλη απόσταση από την Ιαπωνία.

Un fuerte #terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de #Japón y provoca una alerta de #tsunami. El #temblor también se ha sentido en las provincias chinas de Jiangsu y Zhejiang, así como en la ciudad de Shanghai.#Kumamoto #Japón #Kyushu #Earthquake #Japan pic.twitter.com/nodPKIScpR — Tiríka y Panda (@hoy_paraguay) July 28, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στη Σαγκάη που να συνδέονται με τον σεισμό.

Ιαπωνία: Εκτεταμένες ζημιές και δεκάδες αγνοούμενοι

Η καταστροφή δεν περιορίστηκε στο κάστρο Κουμαμότο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από κατάρρευση κτιρίου, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν επιχειρήσεις διάσωσης σε αρκετά σημεία της περιφέρειας.

Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall Kumamoto, στην πόλη Κασίμα. Μετά τον σεισμό σημειώθηκε έκρηξη και μέρος του κτιρίου κατέρρευσε. Περίπου 20 έως 30 εργαζόμενοι δεν έχουν εντοπιστεί, ενώ διασώστες προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό.

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή, με νοσοκομεία να δέχονται δεκάδες περιστατικά. Παράλληλα, αρκετοί εργαζόμενοι αγνοούνται σε εργοστάσιο της Nippon Paper στην πόλη Γιατσουσίρο, όπου κατέρρευσε μεγάλη καμινάδα.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και στις υποδομές. Δρόμοι έχουν υποστεί μεγάλες ρωγμές, γέφυρες και κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί ζημιές, ενώ σιδηροδρομικά δρομολόγια και πτήσεις διακόπηκαν. Περίπου 48.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι στις θάλασσες Αριάκε και Γιατσουσίρο, η οποία αργότερα ήρθη. Παράλληλα, περίπου 300.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μετακινηθούν σε κέντρα εκκένωσης, ενώ εκατοντάδες στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Με πληροφορίες από New York Times