Ο Sean «Diddy» Combs αναμένεται να αποφυλακιστεί νωρίτερα

Ο φυλακισμένος μουσικός παραγωγός και ράπερ Sean «Diddy» Combs αναμένεται να αποφυλακιστεί νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς τα επικαιροποιημένα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών ορίζουν τη νέα ημερομηνία αποφυλάκισής του στις 24 Ιανουαρίου 2028.

Ο Combs εκτίει επί του παρόντος ποινή 50 μηνών στο FCI Fort Dix, ένα ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα χαμηλής ασφάλειας στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του για δύο κατηγορίες μεταφοράς ατόμων με σκοπό την άσκηση πορνείας.

Η αναμενόμενη αποφυλάκισή του είχε προηγουμένως μετατεθεί από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία του Ιουνίου 2028 στον Απρίλιο του 2028 (που περιελάμβανε και προγενέστερες ημερομηνίες, όπως τις 25 και 15 Απριλίου), στη συνέχεια στις 23 Φεβρουαρίου 2028 και τώρα στα τέλη Ιανουαρίου 2028.

Σύμφωνα με τις γενικές πολιτικές του Γραφείου Φυλακών, οι πρόωρες αποφυλακίσεις χορηγούνται συνήθως λόγω καλής συμπεριφοράς και πιστώσεων που αποκτώνται μέσω εγκεκριμένων προγραμμάτων των φυλακών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Combs συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Κατοικίας για την Κατάχρηση Ναρκωτικών (RDAP) κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η ημερομηνία αποφυλάκισής του έχει μετατεθεί αρκετές φορές, καθώς ο ιστότοπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών και τα επίσημα αρχεία δεν αποκαλύπτουν τους επιμέρους διοικητικούς λόγους για τις προσαρμογές της ποινής.

Το χρονικό της ποινής φυλάκισης του Diddy

Ιούλιος 2025: Μια ομοσπονδιακή επιτροπή ενόρκων στη Νέα Υόρκη κρίνει τον Combs ένοχο για δύο κατηγορίες μεταφοράς ατόμων με σκοπό την άσκηση πορνείας, ενώ τον αθωώνει από τις σοβαρότερες κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και συνωμοσία για οργανωμένο έγκλημα.

Οκτώβριος 2025: Ο Combs καταδικάζεται σε 50 μήνες φυλάκισης, ενώ η νομική του ομάδα ζητά την τοποθέτησή του στη φυλακή FCI Fort Dix, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι οικογενειακές επισκέψεις και να δοθεί έμφαση στην επανένταξή του.

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Νοέμβριος 2025: Η προβλεπόμενη ημερομηνία αποφυλάκισης του Combs αναβάλλεται προσωρινά για τον Ιούνιο του 2028, μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές σχετικά με παραβάσεις των κανονισμών της φυλακής, τις οποίες οι εκπρόσωποί του αρνήθηκαν.

Δεκέμβριος 2025: Οι συνήγοροι υπεράσπισης ασκούν επίσημα έφεση τόσο κατά της καταδίκης όσο και κατά της ποινής.

Μάρτιος 2026: Σε έγγραφο έφεσης, οι συνήγοροι υπεράσπισης χαρακτηρίζουν την ποινή φυλάκισης ως «παραβίαση της δικαιοσύνης» και απαιτούν την άμεση αποφυλάκισή του ή τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας για την επανεκδίκαση της ποινής.

Ιούνιος 2026: Τα αρχεία της Υπηρεσίας Φυλακών αναφέρουν επίσημα ως ημερομηνία επίσπευσης της αποφυλάκισης την 23η Φεβρουαρίου 2028, μετά από προηγούμενες προβλέψεις την άνοιξη για τις 15 και 25 Απριλίου.

Ιούλιος 2026: Τα επίσημα αρχεία της Υπηρεσίας Φυλακών μεταθέτουν για άλλη μια φορά την προβλεπόμενη ημερομηνία αποφυλάκισής του στις 24 Ιανουαρίου 2028.

Εκτός από την ποινή που του επιβλήθηκε στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής ποινικής δίκης, ο Combs εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πάνω από 70 αστικές αγωγές σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας αγωγής που κατατέθηκε μόλις στις 9 Ιουνίου 2026 από έναν πρώην ηθοποιό.

Με πληροφορίες από Fox 11 Los Angeles