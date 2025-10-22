Ο Σαρκοζί στη φυλακή: Ο λόγος που είναι υπό προστασία και έχει μαζί του δύο αξιωματικούς ασφαλείας

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, είναι στη φυλακή με δύο αξιωματικούς ασφαλείας «λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του».

Από χθες, Τρίτη (21/10), ο Νικολά Σαρκοζί είναι στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού και δύο αξιωματικοί ασφαλείας εγκαταστάθηκαν στο κελί που βρίσκεται δίπλα σε αυτό του 70χρονου Νικολά Σαρκοζί.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο πρώην αρχηγός του κράτους έχει στη διάθεσή του «μια ομάδα προστασίας λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του» και «αυτή η ομάδα διατηρήθηκε στη φυλακή», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, στο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Cnews και στον ραδιοσταθμό Europe 1.

Ο Σαρκοζί στη φυλακή: Είναι «προφανώς ένας πολίτης όπως οι άλλοι»

«Είναι μια απόφαση που έχει στόχο την ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Νουνιές, «επιπλέον, προφανώς, όλων αυτών που εφαρμόζονται από τη διοίκηση των φυλακών». Το απόσπασμα αυτό θα παραμείνει στη θέση του «για όσο χρόνο το θεωρήσουμε χρήσιμο», διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε βρεθεί στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους.

Ο Νικολά Σαρκοζί είναι «προφανώς ένας πολίτης όπως οι άλλοι, όμως υπάρχουν απειλές λίγο πιο σημαντικές» εναντίον του ως πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, εξήγησε ο Νουνιές, προσθέτοντας ότι η μεταφορά του πρώην προέδρου από την κατοικία του, στο δυτικό Παρίσι, «προς τη Λα Σαντέ», στο νότιο Παρίσι, «έγινε με συνοδεία ώστε να αποφευχθεί να ακολουθήσει την οχηματοπομπή πλήθος από μοτοσυκλετιστές, δημοσιογράφους».