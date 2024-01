Ο Σάντερς προειδοποιεί τον Μπάιντεν: Τι να κάνει για να μη χάσει από τον «αντιδημοκρατικό» Τραμπ

Ο κορυφαίος προοδευτικός πολιτικός της Αμερικής, Μπέρνι Σάντερς, απηύθυνε μια αυστηρή προειδοποίηση στον Τζο Μπάιντεν για να μην χάσει από τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Μπέρνι Σάντερς συμβουλεύει τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ να είναι πιο επιθετικός στην αντιμετώπιση των ανησυχιών που έχουν εκατομμύρια ψηφοφόροι, ειδάλλως θα διακινδυνεύσει να γίνει ξανά πρόεδρος ο αντιδημοκρατικός δημαγωγός, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian από το Μπέρλινγκτον του Βερμόντ, ο Σάντερς κάλεσε τον Τζο Μπάιντεν να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην προσπάθειά του για επανεκλογή. Εξήγησε ότι αν δεν αναγνωρίσει πιο άμεσα τις πολλές κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες της εργατικής τάξης, ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του θα κερδίσει.

«Πρέπει να δούμε τον Λευκό Οίκο να κινείται πιο επιθετικά στην υγειονομική περίθαλψη, στη στέγαση, στη φορολογική μεταρρύθμιση, στο υψηλό κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων», δήλωσε o Σάντερς.«Αν καταφέρουμε να κάνουμε τον πρόεδρο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, θα κερδίσει- αν όχι, θα χάσει».

Ο Αμερικανός γερουσιαστής από το Βερμόντ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και πιέζει για το θέμα αυτό. «Ελπίζουμε να καταστήσουμε σαφές στον πρόεδρο και την ομάδα του ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν αυτές τις εκλογές αν δεν παρουσιάσουν μια προοδευτική ατζέντα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εργατικής τάξης αυτής της χώρας».

Η προειδοποίηση της Σάντερς έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την αμερικανική πολιτική. Τη Δευτέρα, οι Ρεπουμπλικάνοι στην Αϊόβα θα συγκεντρωθούν για τις εκλογές που σηματοδοτούν την επίσημη έναρξη των προεδρικών εκλογών του 2024.

Ο Μπάιντεν δεν αντιμετωπίζει κανέναν σοβαρό αντίπαλο στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών. Ωστόσο, η ανησυχία αυξάνεται για το πώς θα τα πάει απέναντι στον Τραμπ, δεδομένης μιας πιθανής ρεβάνς μεταξύ τους τον Νοέμβριο.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο Τραμπ όχι μόνο τα πηγαίνει καλά σε βασικές πολιτείες (σ.σ. υπενθυμίζουμε ότι το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ είναι περίπλοκο), αλλά κερδίζει έδαφος και σε δημογραφικές ομάδες που αποδείχθηκαν ζωτικής σημασίας για τη νίκη του Μπάιντεν το 2020, συμπεριλαμβανομένων των ισπανόφωνων και των νεαρότερων ψηφοφόρων.

Στη συνέντευξή του στον Guardian, ο Σάντερς εξέφρασε την απειλή μιας δεύτερης προεδρίας Τραμπ με υπαρξιακούς όρους. «Θα είναι το τέλος της δημοκρατίας, της λειτουργικής δημοκρατίας», είπε.

Παράλληλα, επαίνεσε τον Μπάιντεν για το σχέδιο διάσωσης του Covid ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων, το οποίο, όπως είπε, βοήθησε να αποφευχθεί η οικονομική κατάρρευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και για τον νόμο περί μείωσης του πληθωρισμού, ο οποίος άντλησε χρήματα για τη μετατροπή της ενέργειας των ΗΠΑ από τα ορυκτά καύσιμα. Ήταν επίσης διθυραμβικός για την ιστορική απόφαση του Μπάιντεν να συμμετάσχει σε μια απεργιακή γραμμή των Εργαζομένων της Ενωμένης Αυτοκινητοβιομηχανίας (UAW) κατά τη διάρκεια της απεργίας του συνδικάτου με τις τρεις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, η οποία, όπως είπε, τον κατέστησε «τον ισχυρότερο φιλο-συνδικαλιστικό πρόεδρο που είχαμε, σίγουρα, από τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ».

Ωστόσο, προέτρεψε τον Λευκό Οίκο να μην επαναπαυθεί στις δάφνες του. «Ο πρόεδρος πρέπει να κάνει κάτι που είναι πολύ, πολύ δύσκολο», δήλωσε. «Θα πρέπει να είναι υπερήφανος για τα επιτεύγματά του, αλλά πρέπει επίσης να δείξει κατανόηση ότι υπάρχει κρίση στέγασης, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την υγειονομική περίθαλψη ή τα συνταγογραφούμενα φάρμακα ή τη φροντίδα των παιδιών. Ότι προσπαθεί, αλλά δεν τα έχει καταφέρει ακόμη».

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «It's OK to Be Angry About Capitalism», ο Σάντερς καθορίζει μια παρόμοια προοδευτική ατζέντα για το 2024. Καλεί το κόμμα των Δημοκρατικών να απεξαρτηθεί από τις "εταιρικές ελίτ" και να στρέψει το βλέμμα του στους αγώνες της εργατικής τάξης.

Μπέρνι Σάντερς: Τι είπε για την απόσταση που πρέπει να πάρει ο Μπάιντεν από τον Νετανιάχου

Ο κίνδυνος εξασθένισης της υποστήριξης του Μπάιντεν μεταξύ των νέων ψηφοφόρων έχει ενισχυθεί από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.Ο γερουσιαστής δήλωσε ότι η σταθερή υποστήριξη του Μπάιντεν στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα θα μπορούσε να επηρεάσει τη θέση του μεταξύ των νέων προοδευτικών ψηφοφόρων τον Νοέμβριο.

Παρακάλεσε τον Μπάιντεν να αποστασιοποιηθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό που έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή για τη στρατιωτική επίθεση. «Ελπίζω να καταλάβει ο Μπάιντεν ότι μπορείς να είσαι φιλοϊσραηλινός χωρίς να υποστηρίζεις τον Νετανιάχου και τον φρικτό πόλεμο που διεξάγει εναντίον του παλαιστινιακού λαού«».

Οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ένα χάσμα γενεών, με τους νεότερους Αμερικανούς να τείνουν να είναι πιο επικριτικοί απέναντι στην υποστήριξη των ΗΠΑ στον βομβαρδισμό της Γάζας. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων ηλικίας 18 έως 29 ετών αποδοκίμασαν τον χειρισμό του, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των New York Times/Siena College.

Ο γερουσιαστής δήλωσε ότι εργάζεται ενεργά με τους συμμάχους του για να αναπτύξουν αυτό που αποκάλεσε «προοδευτική στρατηγική για να νικήσουμε τον Τραμπ». Κεντρικό ρόλο σε αυτό παίζει «η συσπείρωση της εργατικής τάξης αυτής της χώρας για να ορθώσει το ανάστημά της απέναντι στον Τραμπ».

Ο γερουσιαστής του Βερμόντ όχι μόνο συσπείρωσε τα εκατομμύρια των νέων υποστηρικτών του να ψηφίσουν τον Μπάιντεν το 2020, αλλά χρησιμοποίησε και την επιρροή του ως δεύτερος στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για να ωθήσει τον υποψήφιο σε μια πιο προοδευτική κατεύθυνση. Δημιούργησε μια σειρά από «ομάδες εργασίας» στις οποίες κορυφαίοι σύμβουλοι του Μπάιντεν και του Σάντερς συνεργάστηκαν για να σφυρηλατήσουν πολιτικές συμφωνίες σε διάφορους βασικούς τομείς, όπως η οικονομία, η μετανάστευση και η κλιματική κρίση.

Με πληροφορίες από Guardian