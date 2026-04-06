Ο Ryan Gosling αποθεώνεται από αστροναύτη της Artemis II

Το Project Hail Mary βρήκε θεατή πολύ πιο κοντά στο φεγγάρι απ’ ό,τι συνήθως συμβαίνει με μια κινηματογραφική πρεμιέρα. Ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν, που συμμετέχει στην αποστολή Artemis II, είπε το Σάββατο ότι ο ίδιος και οι τρεις συνάδελφοί του είδαν την ταινία με τον Ράιαν Γκόσλινγκ μαζί με τις οικογένειές τους πριν από την εκτόξευση και τη χαρακτήρισε «μια πραγματική απόλαυση».

Το πλήρωμα της Artemis II μιλά με το κέντρο ελέγχου της NASA, στη διάρκεια του ταξιδιού προς τη Σελήνη. Φωτογραφία: ΝΑSA

Η δήλωσή του έγινε σε ζωντανή τηλεοπτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Καναδική Διαστημική Υπηρεσία, ενώ η αποστολή βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν για το σεληνιακό της πέρασμα. Ο Χάνσεν συνέδεσε την ταινία με το ίδιο το πνεύμα της διαστημικής αποστολής, λέγοντας ότι η τέχνη και η επιστήμη συνομιλούν διαρκώς μεταξύ τους και περιγράφοντας την ιστορία της ταινίας ως ένα εμπνευσμένο παράδειγμα κάποιου που βγαίνει μπροστά για να σώσει την ανθρωπότητα.

Η καναδική σύνδεση έκανε το στιγμιότυπο ακόμη πιο ταιριαστό. Ο Χάνσεν και ο Γκόσλινγκ κατάγονται και οι δύο από το Οντάριο, ενώ ο ηθοποιός είχε στείλει τις ευχές του στο πλήρωμα πριν από την εκτόξευση της 1ης Απριλίου. Ο Χάνσεν γράφει ιστορία ως ο πρώτος μη Αμερικανός που πετά προς τη Σελήνη, σε μια αποστολή που σηματοδοτεί την πρώτη επανδρωμένη επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή τροχιά εδώ και πάνω από 50 χρόνια.

Η Artemis II είναι δεκαήμερη αποστολή και θα περάσει γύρω από τη Σελήνη χωρίς προσελήνωση, ως κρίσιμο βήμα πριν από τις επόμενες φάσεις του προγράμματος Artemis. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σχόλιο του Χάνσεν λειτούργησε και σαν μικρή, απρόσμενη γέφυρα ανάμεσα στη διαστημική φαντασία του σινεμά και σε μια αποστολή που γράφει ήδη τη δική της ιστορία.