Ο Ρούπερτ Μέρντοχ εύχεται συχνά τον θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ – Αποκαλύψεις από νέο βιβλίο

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει πως ο Ρούπερτ Μέρντοχ όχι απλώς απεχθάνεται τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά συχνά εύχεται τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το "The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty" του Μάικλ Γουλφ, ο Ρούπερτ Μέρντοχ έχει γίνει «λυσσαλέος εχθρός» του Ντόναλντ Τραμπ και συχνά εκφράζει σκέψεις όπως: «Πώς είναι δυνατόν να είναι ακόμα ζωντανός, πώς είναι δυνατόν;», «Τον έχετε δει; Έχετε δει πώς μοιάζει; Τι τρώει;».

Ο Γουλφ έχει γράψει άλλα τρία βιβλία, τα δύο σχετικά με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και το τρίτο για τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τον δημοσιογράφο που «γνωρίζει περισσότερο από κάθε άλλον τον Μέρντοχ», αλλά δεν εργάζεται για εκείνον.

Αφηγείται περιστατικά και καταστάσεις που έχει γίνει ο ίδιος μάρτυρας ή επικαλείται αξιόπιστες, κατά τον ίδιο, μαρτυρίες.

Μετά την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, η δεξιά αυτοκρατορία των ΜΜΕ του Μέρντοχ επέδειξε μία ακραία υποστηρικτική στάση στο πρόσωπό του.

Αλλά, εδώ και αρκετό καιρό οι σχέσεις τους έχουν διαταραχθεί, με αποκορύφωμα το βράδυ των εκλογών του 2020, όταν ο Μέρντοχ ζήτησε να ανακοινώσει το Fox News πως η πολιτεία της Αριζόνα πάει τον Τζο Μπάιντεν. Το αποτέλεσμα στην εν λόγω πολιτεία οδήγησε σε μία εκστρατεία ψεμάτων από πλευράς Τραμπ, με αποκορύφωμα τη φονική επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Κογκρέσο.

«Από όλους τους αδυσώπητους εχθρούς του Τραμπ, ο Μέρντοχ είναι εξ αυτών που αφρίζουν» αναφέρεται στο βιβλίο, με τον συγγραφέα να επιμένει πως ο μεγιστάνας πέρασε από τη μερική απάθεια στις κραυγαλέες δηλώσεις του Τραμπ, σε οργίλες αντιδράσεις.

Μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, γράφει ο Γουλφ, ο Μέρντοχ «όπως και μεγάλο μέρος του ρεπουμπλικανικού κατεστημένου (...) είχε πειστεί ότι ο Τραμπ ήταν, τελικά, ευάλωτος. Ότι η επιρροή του στη βάση και στους Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς είχε αποδυναμωθεί αρκετά».

Αλλά, ούτε η στάση αυτή ούτε οι πολλές κατηγορίες σε βάρος του, δεν έχουν αποθαρρύνει τον Τραμπ από το να διεκδικήσει ξανά το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για να κατέλθει στις προεδρικές εκλογές.

Με πληροφορίες από Guardian