Ο Ροντ Στιούαρτ ακύρωσε συναυλία λίγο πριν ξεκινήσει - «Δεν αισθάνομαι καλά»

Ο Ροντ Στιούαρτ ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία του στο Colosseum του Λας Βέγκας το βράδυ της Κυριακής 1η Ιουνίου, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας, λόγω αδιευκρίνιστης ασθένειας.

«Ο 80χρονος τραγουδιστής αποχώρησε από το σόου γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα, με λιγότερες από τέσσερις ώρες να απομένουν», σύμφωνα με την εφημερίδα Las Vegas Review-Journal.

Μέσω Instagram, ο επίσημος λογαριασμός του Ροντ Στιούαρτ ενημέρωσε τους φαν του, ότι: «Λυπάμαι που σας ενημερώνω ότι δεν αισθάνομαι καλά και η αποψινή μου συναυλία στο The Colosseum at Caesars Palace αναβάλλεται για τις 10 Ιουνίου». Ακόμη, ενημέρωσε, ότι εισιτήρια για το σόου της Κυριακής θα ισχύουν και για τη νέα ημερομηνία. Σε σημείωμα που αναρτήθηκε περίπου την ίδια ώρα, το Colosseum ανέφερε: «Λυπούμαστε που ενημερώνουμε ότι λόγω ασθένειας, η αποψινή συναυλία του Sir Rod Stewart στο The Colosseum at Caesars Palace μετατίθεται για τις 10 Ιουνίου».

Αφού πήρε το βραβείο Lifetime Achievement Award στα 2025 American Music Awards τον περασμένο μήνα, ο Στιούαρτ επέστρεψε στο Colosseum για τρεις συναυλίες στις 29, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου, προτού αποσυρθεί από τη συναυλία της 2ας Ιουνίου. Η επόμενη εμφάνισή του στη σκηνή του Λας Βέγκας είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (5 Ιουνίου), ενώ θα ακολουθήσουν συναυλίες στις 7 και 8 Ιουνίου. Εφόσον ξεπεράσει το πρόβλημα με την υγεία του, ο θρυλικός σταρ έχει να δώσει συναυλίες σε αμφιθέατρα στην Καλιφόρνια και τη Νεβάδα, προτού μεταβεί στη γενέτειρά του, την Αγγλία, για μια εμφάνιση στο Pyramid Stage του Φεστιβάλ Glastonbury στις 29 Ιουνίου. Πρόσφατα ανακοίνωσε, ότι θα είναι μαζί με τον κιθαρίστα των Rolling Stones, Ρόνι Γουντ, στο Glasto, όπου θα γίνει επανένωση των Faces της δεκαετίας του 1960'70.

Με πληροφορίες από Billboard