Ο Robert Del Naja των Massive Attack συνελήφθη σε διαμαρτυρία υπέρ παλαιστινιακής οργάνωσης

Ο Robert Del Naja των Massive Attack συνελήφθη σε μαζική διαδήλωση της Palestine Action στο κεντρικό Λονδίνο.

Ο Del Naja, γνωστός και ως 3D, ήταν ανάμεσα σε εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ το Σάββατο 12 Μαρτίου, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση της Palestine Action – ενός βρετανικού δικτύου άμεσης δράσης υπέρ της Παλαιστίνης που ιδρύθηκε το 2020. Η οργάνωση έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας τη συμμετοχή ή την υποστήριξή της ποινικό αδίκημα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν 523 συλλήψεις, με τους συλληφθέντες να έχουν ηλικίες από 18 έως 87 ετών.

Ο Del Naja καθόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «I Oppose Genocide, I Support Palestine Action», πριν οι αστυνομικοί τον απομακρύνουν σηκωτό.

Σε βίντεο από τη σύλληψή του, φαίνεται να τον πλησιάζουν αστυνομικοί, να τον ενημερώνουν ότι τίθεται υπό κράτηση και στη συνέχεια να τον μεταφέρουν μακριά από τη διαδήλωση. Πριν συλληφθεί, ο Del Naja δήλωσε στο Press Association ότι ήθελε να παρευρεθεί στη διαμαρτυρία παρά τις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια σύλληψη στην καριέρα του.

Όπως είπε: «Ως μουσικός, υπήρχε προφανώς μεγάλη ανησυχία για το αν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε και να εξασφαλίζουμε βίζες», προσθέτοντας: «Αλλά σκέφτηκα "αυτό είναι γελοίο" και μετά η αστυνομία έκανε αναστροφή για να αρχίσει ξανά τις συλλήψεις, κάτι που μου φάνηκε ακόμη πιο γελοίο. Οπότε θα κρατήσω ένα πλακάτ σήμερα».

«Αν με συλλάβουν, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι, αν εμφανιστώ στο δικαστήριο με τη σωστή καθοδήγηση και πω: "Αυτή ήταν παράνομη σύλληψη και, ως εκ τούτου, δεν την αποδέχομαι"».

Κατέληξε λέγοντας: «Πιστεύω ότι οι ενέργειες της Palestine Action ήταν ιδιαίτερα πατριωτικές, γιατί ουσιαστικά προστάτευαν τη χώρα μας από το να εμπλακεί σε σοβαρά εγκλήματα πολέμου και να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο. Πόσο πιο πατριωτικό μπορεί να είναι αυτό;».

Το βρετανικό συγκρότημα trip-hop, που σχηματίστηκε στο Μπρίστολ το 1988 και αποτελείται σήμερα από τον Del Naja και τον Grant «Daddy G» Marshall, έχει εκφράσει σταθερά τη στήριξή του στην Παλαιστίνη και πέρυσι συμμετείχε μαζί με περισσότερους από 400 καλλιτέχνες στην καμπάνια «No Music For Genocide». Έχει επίσης μποϊκοτάρει εμφανίσεις στο Ισραήλ από το 1999.

Οι Massive Attack έχουν προγραμματίσει σειρά συναυλιών στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, μεταξύ άλλων στο Ελσίνκι, την Κοπεγχάγη, το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες και τη Λυών.

Παραμένει άγνωστο αν οι ευρωπαϊκές αυτές εμφανίσεις θα επηρεαστούν από τη σύλληψη του Del Naja, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα μετακίνησης του συγκροτήματος.

Με πληροφορίες από euronews.com