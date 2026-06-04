Ο Ρίτσαρντ Γκιρ δήλωσε ότι «ντρέπεται» για την μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ

Ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ δήλωσε την Πέμπτη ότι «ντρέπεται» για τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες χειρίζονται το μεταναστευτικό ζήτημα, κατά την παρουσίαση μιας πρωτοβουλίας στο Βερολίνο με στόχο την αλλαγή της στάσης απέναντι στο θέμα.

«Όλοι είναι μετανάστες ή πρόσφυγες», δήλωσε ο Γκιρ στην παρουσίαση της συνεργασίας μεταξύ του ιδρύματός του και του Hertie School, ενός πανεπιστημίου δημόσιας πολιτικής με έδρα το Βερολίνο.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ρίτσαρντ Γκιρ για τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ

«Συχνά μιλάμε για τους μετανάστες, για τους πρόσφυγες, σαν να είναι διαφορετικοί από εμάς. Σαν να ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων», δήλωσε ο 76χρονος σταρ του Χόλιγουντ.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τους αποκαλεί αλλοδαπούς», είπε ο Γκιρ, ο οποίος ασκεί συχνά κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Παλιά ήταν παράσιτα, τώρα είναι αλλοδαποί. Ντρέπομαι βαθιά γι' αυτό, θέλω να το γνωρίζετε».

Η Κοινή Πρωτοβουλία για τη Μετανάστευση θα έχει ως στόχο να συμβάλει στη δημιουργία «μιας νέας προοπτικής, νέας πολιτικής και νέων μέτρων για τη μετανάστευση», ανέφερε το πανεπιστήμιο. Εστιάζοντας στη μετανάστευση από την Αφρική προς την Ευρώπη, θα ενθαρρύνει τη μετάβαση από «τη χάραξη πολιτικής βασισμένης στην εχθρότητα προς τη χάραξη πολιτικής καθοδηγούμενης από τις ευκαιρίες».

«Η μετανάστευση συζητείται συχνά μέσα από στατιστικά στοιχεία, πολιτικές για τα σύνορα, ποσοστώσεις, προεκλογικές εκστρατείες... ρατσισμό», δήλωσε ο Γκερ, προσθέτοντας ότι «οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επικεντρώνονται συχνά στη μείωση των αφίξεων αντί να αντιμετωπίζουν τις αιτίες» της μετανάστευσης.

Οι αγαθοεργίες του ηθοποιού

Η Γερμανίδα υπουργός Ανάπτυξης Ριμ Αλαμπάλι Ράντοβαν δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκινά «σε μια εποχή που ο δημόσιος διάλογος για τον εκτοπισμό και τη μετανάστευση γίνεται όλο και πιο εχθρικός και πολωμένος, καθιστώντας πολύ δύσκολη την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων».

Ο Γκιρ ασχολείται με αγαθοεργίες εδώ και δεκαετίες και έχει βοηθήσει στη χρηματοδότηση προγραμμάτων για την υποστήριξη προσφύγων, τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση και την επείγουσα βοήθεια, καθώς και τον πολιτισμό, ειδικά στις κοινότητες του Θιβέτ.

Τον Αύγουστο του 2019, επιβιβάστηκε στο πλοίο διάσωσης Open Arms κοντά στη Λαμπεντούζα, όπου είχαν εγκλωβιστεί μετανάστες αφού τους είχε αρνηθεί η άδεια ελλιμενισμού.

🇺🇸 American actor Richard Gere calls Trump a ‘maniac’



Hollywood legend Richard Gere criticised Donald Trump, calling the US president a "maniac" who has "dismantled almost everything that was good" about the United States. pic.twitter.com/w8P9d1IlNI — AFP News Agency (@AFP) June 3, 2026

Ο Γκιρ επέκρινε τον Τραμπ σε τελετή απονομής βραβείων στο Όσλο την Τρίτη, αποκαλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ «μανιακό» που έχει «καταστρέψει σχεδόν όλα τα καλά» στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από AFP