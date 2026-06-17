Ο ράπερ Mystikal καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για βιασμό

Ο ράπερ Mystikal, ο οποίος είχε λάβει πολλαπλές υποψηφιότητες για Grammy στις αρχές της δεκαετίας του 2000, θα εκτίσει ποινή 20 ετών φυλάκισης για τον βιασμό μιας γυναίκας στο σπίτι του στη Λουιζιάνα το 2022.

Ο Mystikal, με πραγματικό όνομα Michael Lawrence Tyler, δήλωσε ένοχος για βιασμό τρίτου βαθμού τον Μάρτιο, με ανώτατο όριο ποινής τα 20 χρόνια, δηλαδή πέντε χρόνια λιγότερα από τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα.

Η συμφωνία αποδοχής ενοχής μείωσε την κατηγορία από βιασμό πρώτου βαθμού, ο οποίος επισύρει αυτομάτως ισόβια κάθειρξη.

Λίγες ημέρες πριν από την ακροαματική διαδικασία της Τρίτης για την επιβολή ποινής, ζήτησε από τον δικαστή να αποσύρει την παραδοχή ενοχής του, λέγοντας ότι «δεν είχε επαρκή χρόνο για να εξετάσει πλήρως τις συνέπειες», σύμφωνα με το CNN και το τοπικό δίκτυο WBRZ.

Το θύμα κατέθεσε στο δικαστήριο πριν την επιβολή της ποινής και ζήτησε από τον δικαστή να επιβάλει τη μέγιστη δυνατή ποινή στον Mystikal. Σύμφωνα με το WBRZ, ανέφερε ότι ο ράπερ την είχε χτυπήσει, την είχε στραγγαλίσει, της είχε τραβήξει τα μαλλιά και την είχε βιάσει στο σπίτι του στο Prairieville.

«Αν σου το έκανα αυτό, αξίζω τη μέγιστη ποινή», φέρεται να απάντησε εκείνος, σύμφωνα με το τοπικό κανάλι.

Ο Mystikal κρατείται χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας Ascension από τη σύλληψή του το 2022.

Ο ράπερ από τη Λουιζιάνα έγινε γνωστός τη δεκαετία του '90 και είναι γνωστός για την επιτυχία του το 2000 «Shake Ya A**», η οποία είχε προταθεί για Grammy στην κατηγορία καλύτερης ραπ σόλο ερμηνείας.

Το 2003 είχε δηλώσει ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση. Την ίδια χρονιά ήταν επίσης υποψήφιος για δύο Grammy: καλύτερου ραπ άλμπουμ για το «Tarantula» και καλύτερης ανδρικής ραπ σόλο ερμηνείας για το τραγούδι «Bouncin’ Back (Bumpin’ Me Against The Wall)».

Με πληροφορίες από CNN