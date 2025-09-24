Ο Ράιαν Ρουθ προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί καθώς κρινόταν ένοχος για σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Δραματική τροπή πήρε η δίκη του 59χρονου Ράιαν Ρουθ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι σχεδίασε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γκολφ κλαμπ της Φλόριντα το 2024. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, με την οποία κρίθηκε ένοχος για όλα τα αδικήματα, προσπάθησε να μαχαιρώσει τον εαυτό του στον λαιμό με ένα στυλό μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου στο Φορτ Πιρς.

Η κόρη του φώναξε «Μπαμπά, μην το κάνεις» καθώς οι ομοσπονδιακοί φρουροί τον ακινητοποιούσαν. Ο Ρουθ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, με την απόφαση για την ποινή να αναμένεται στις 18 Δεκεμβρίου.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν μόλις δύο ώρες διαβουλεύσεων για να τον καταδικάσουν μετά από δίκη-εξπρές 12 ημερών. Ο Ρουθ, που αρνήθηκε την ενοχή του και επέλεξε να υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς δικηγόρο, κατηγορείται ότι στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 είχε στήσει ενέδρα στον τότε υποψήφιο πρόεδρο στo Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, οπλισμένος με ημιαυτόματο τυφέκιο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας εντόπισαν τον Ρουθ κρυμμένο σε θάμνους κοντά στο γήπεδο, σε αυτό που οι εισαγγελείς περιέγραψαν ως «φωλιά ελεύθερου σκοπευτή». Είχε μαζί του τυφέκιο τύπου SKS με σβησμένο τον σειριακό αριθμό. Ένας πράκτορας πυροβόλησε εναντίον του, και ο Ρουθ τράπηκε σε φυγή χωρίς να προλάβει να πυροβολήσει. Συνελήφθη 45 λεπτά αργότερα, ενώ οδηγούσε βόρεια στον αυτοκινητόδρομο I-95.

Η ετυμηγορία τον κρίνει ένοχο για απόπειρα δολοφονίας υποψηφίου προέδρου, επίθεση εναντίον ομοσπονδιακού πράκτορα, κατοχή όπλου και πυρομαχικών ως καταδικασμένος κακοποιός, καθώς και κατοχή όπλου με αλλοιωμένο σειρακό αριθμό. «Δεν είναι υπόθεση μυστηρίου, δεν αναζητούμε τον δράστη», είπαν χαρακτηριστικά οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στους ενόρκους.

Ο Ρουθ εκπροσώπησε τον εαυτό του στο δικαστήριο

Ο Ρουθ, ο οποίος επέμεινε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του, προσπάθησε στην τελική του αγόρευση να πείσει τους ενόρκους ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον Τραμπ. Υποστήριξε ότι δεν σήκωσε ποτέ το όπλο από το έδαφος, ούτε το σημάδεψε εναντίον του τότε υποψηφίου. «Κανείς δεν είχε σκοπό να σκοτώσει κανέναν», είπε. «Το τυφέκιο δεν σηκώθηκε ποτέ από τη θέση του».

Οι εισαγγελείς, αντίθετα, τόνισαν ότι η υπόθεση αφορούσε ξεκάθαρα την πρόθεση του κατηγορούμενου, περιγράφοντάς τον ως άνθρωπο που «παρακολουθούσε εμμονικά» τον στόχο του και είχε προετοιμάσει «μεθοδικά» την απόπειρα δολοφονίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ρουθ είχε ζήσει για εβδομάδες μέσα σε ένα Nissan SUV, παρακολουθώντας το γκολφ κλαμπ και ακολουθώντας στενά το πρόγραμμα του Τραμπ. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν σημείωμα που άφησε σε φίλο του στη Βόρεια Καρολίνα, όπου έγραφε: «Αγαπητέ Κόσμε, αυτή ήταν μια απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά σας απογοήτευσα».

Ερευνητές εντόπισαν επίσης πολλαπλές πινακίδες κυκλοφορίας στο όχημά του, καθώς και αναζητήσεις στο Google για «οδηγίες προς το αεροδρόμιο του Μαϊάμι» και «πτήσεις για Μεξικό». Είχε ακόμη ψάξει για «νοσοκομεία στην περιοχή» και οδηγίες για το «πώς να φτιάξεις αιμοστατικό επίδεσμο».

Οι εισαγγελείς υπενθύμισαν στους ενόρκους ότι το σχέδιο εκτυλισσόταν μόλις δύο μήνες μετά τη σχεδόν μοιραία επίθεση εναντίον του Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, όπου ο πρώην πρόεδρος τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί και ένας θεατής σκοτώθηκε.

Η δίκη διήρκεσε 12 ημέρες και περιλάμβανε 38 μάρτυρες κατηγορίας που τοποθέτησαν τον Ρουθ στον τόπο της απόπειρας. Ο κατηγορούμενος δεν κατέθεσε, κάλεσε μόλις τρεις μάρτυρες υπεράσπισης και ολοκλήρωσε την παρουσίαση της υπόθεσής του τη Δευτέρα.

Η δικαστής Αϊλίν Κάνον επέτρεψε στον Ρουθ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αν και το χαρακτήρισε «κακή ιδέα» και κράτησε τους δημόσιους συνηγόρους διαθέσιμους στην αίθουσα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συχνά τον επέπληττε για άσχετες ερωτήσεις και παρεκκλίσεις από το αντικείμενο της υπόθεσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ευχαρίστησε τη δικαστή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον τρόπο που χειρίστηκαν τη δίκη. «Ήταν ένας μοχθηρός άνθρωπος με μοχθηρή πρόθεση, και τον συνέλαβαν», έγραψε.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι δήλωσε ότι η ετυμηγορία δείχνει τη δέσμευση των αρχών να τιμωρούν την πολιτική βία: «Η απόπειρα δολοφονίας δεν ήταν μόνο επίθεση κατά του προέδρου μας, αλλά και κατά του ίδιου του έθνους».

Με πληροφορίες από CNN