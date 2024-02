Ο πύργος της BT, το πιο άσχημο κτίριο στο Λονδίνο, πουλήθηκε για 275 εκατ. και γίνεται ξενοδοχείο

Σε ξενοδοχείο θα μετατραπεί ο πύργος της British Telecom μετά την πώλησή του για 275 εκατομμύρια λίρες.

Ο πύργος BT ύψους 177 μέτρων, που άνοιξε το 1965 από τον τότε πρωθυπουργό Χάρολντ Γουίλσον, χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τηλεοπτικούς φορείς για την αποστολή σημάτων. Ήταν το ψηλότερο κτίριο του Λονδίνου για 16 χρόνια μέχρι να κατασκευαστεί ο πύργος NatWest στο City του Λονδίνου.

Η πρώην ιδιοκτήτρια εταιρεία του πύργου, η BT Group, ανακοίνωσε σήμερα ότι το διάσημο αξιοθέατο του Λονδίνου πωλήθηκε στην MCR Hotels. Ο διευθυντής της BT, Brent Mathews, είπε ότι ο πύργος έπαιξε ζωτικό ρόλο στη μεταφορά των κλήσεων, των μηνυμάτων και των τηλεοπτικών σημάτων της χώρας.

«Αυτή η συμφωνία με την MCR θα επιτρέψει στον πύργο της BT να αναλάβει έναν νέο σκοπό, διατηρώντας αυτό το εμβληματικό κτίριο για τις επόμενες δεκαετίες», είπε.

Ο πύργος της BT ονομαζόταν αρχικά Post Office Tower αλλά ο ρόλος του στις επικοινωνίες μειώθηκε καθώς άλλαξε η σταθερή και κινητή τεχνολογία.

Εμβληματικό του πύργου ήταν το περιστρεφόμενο εστιατόριό του, το οποίο βρισκόταν στον τελευταίο όροφο. Χρειαζόταν 22 λεπτά για να περιστραφεί πλήρως και ήταν δημοφιλές λόγω της θέας σε όλο το κεντρικό Λονδίνο.

Σημειώνεται ότι το 1971 είχε εκραγεί βόμβα. Εκείνη την εποχή, ένας ντετέκτιβ είχε πει η έκρηξη, που ήταν στον 33ο όροφο, είχε «όλα τα χαρακτηριστικά του IRA». Μετά την επίθεση, η πλατφόρμα έκλεισε και η ασφάλεια στο κτίριο ενισχύθηκε.

Είναι ο πύργος της British Telecom το πιο άσχημο κτίριο του Λονδίνου;

Το 2003, ο πύργος βρέθηκε στη δεύτερη θέση σε έρευνα για τα πιο άσχημα κτίρια του Λονδίνου. Ωστόσο ο πύργος BT είχε και πολιτιστική χροιά καθώς έχει εμφανιστεί σε μια σειρά ταινιών, βιβλίων και τηλεοπτικών σειρών, όπως η ταινία Doctor Who αλλά και το The Bourne Ultimatum. Εμβληματική ήταν και η αναφορά που υπήρχε στο graphic novel V for Vendetta του Άλαν Μουρ.

Ο Tyler Morse, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδιοκτήτης της MCR Hotels, δήλωσε πως «είμαι περήφανοι και θα εργαστούμε για να αναπτύξουμε προτάσεις, οι οποίες θα αφηγηθούν την ιστορία του αγαπημένου αυτού κτιρίου, ως ένα εμβληματικό ξενοδοχείο, ανοίγοντας τις πόρτες του για να το απολαύσουν οι υπόλοιπες γενιές».

Η Catherine Croft, διευθύντρια της C20 Society, η οποία κάνει εκστρατεία για τη διάσωση «εξαιρετικών κτιρίων και σχεδιασμού», είπε ότι η ανακοίνωση αυτή είναι «καλά νέα». «Είναι ένα υπέροχο κτίριο», είπε. «Ένα πραγματικό σύμβολο της δεκαετίας του '60»

Σημείωσε ακόμα ότι εμπιστεύεται την MCR Hotels για την αποκατάσταση του περιστρεφόμενου εστιατορίου στον τελευταίο όροφο.

«Θα ήταν τρελό να μην εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία», είπε. «Είναι υπέροχο να βλέπεις όλο το Λονδίνο να περνάει από μπροστά σου».

Ο Ben Wood, αναλυτής τεχνολογίας στο CCS insight, από την πλευρά του σημείωσε πως «η απόφαση της εταιρείας να πουλήσει τον πύργο BT θα θεωρηθεί σαν το τέλος μιας εποχής από πολλούς στον κλάδο των επικοινωνιών, για τους οποίους αυτό το ορόσημο είναι συνώνυμο με την εξέλιξη της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών».

«Είναι συναρπαστικό που ένα τόσο φανταστικό ορόσημο επαναπροσδιορίζεται για λόγους αναψυχής».

Με πληροφορίες του BBC