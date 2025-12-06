Ο πρωτότοκος γιος του Μπολσονάρου θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Βραζιλίας

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πατέρας του, ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, τον στηρίζει για να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία την επόμενη χρονιά.

«Με μεγάλη αίσθηση ευθύνης επιβεβαιώνω την απόφαση του μεγαλύτερου πολιτικού και ηθικού ηγέτη της Βραζιλίας, του Ζαΐχ Μπολσονάρου, να μου αναθέσει την αποστολή να συνεχίσω το εθνικό μας σχέδιο», έγραψε ο πρωτότοκος γιος του πρώην Βραζιλιάνου προέδρου στην πλατφόρμα Χ.

Το γραφείο του Φλάβιο Μπολσονάρου επιβεβαίωσε ότι θα αναμετρηθεί με τον αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εξελέγη γερουσιαστής το 2018 για οκταετή θητεία· πριν από αυτό, είχε υπηρετήσει ως πολιτειακός βουλευτής στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο γερουσιαστής είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί από εισαγγελείς για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνιόταν κατηγορηματικά. Ωστόσο, το δικαστήριο τελικά απέρριψε την υπόθεση.

Πολλοί πολιτικοί στη Βραζιλία θεωρούσαν τον κυβερνήτη του Σάο Πάολο, Ταρκίζιο ντε Φρέιτας — πρώην μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Ζαΐχ Μπολσονάρου — ως φυσικό διάδοχο. Εκείνος όμως συνάντησε αντίσταση από τον στενό κύκλο του Μπολσονάρου, ο οποίος επίσης είχε εξετάσει τον Φλάβιο ως υποψήφιο για την προεδρία.

Ο Μπολσονάρου παραμένει κεντρική φιγούρα στο πολωμένο πολιτικό τοπίο της Βραζιλίας. Ακόμη και μέσα στη φυλακή, μπορεί να επηρεάσει την απόφαση για το ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος του κόμματός του.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου άρχισε να εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022. Ο ακροδεξιός ηγέτης είχε ήδη αποκλειστεί από το να θέσει υποψηφιότητα μέχρι το 2030 στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής διαδικασίας εις βάρος του.

Το πραξικόπημα περιλάμβανε σχέδια για τη δολοφονία του τότε νεοεκλεγέντα προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, του αντιπροέδρου Ζεράλντο Αλκμίν και του δικαστή ντε Μοράες. Το σχέδιο περιελάμβανε επίσης υποκίνηση εξέγερσης στις αρχές του 2023.

Ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε επίσης ένοχος για κατηγορίες, όπως ηγεσία ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα βίαιης κατάλυσης της δημοκρατικής νομιμότητας.

Ο Μπολσονάρου ισχυρίζεται ότι είναι αθώος και αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

