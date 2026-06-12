Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν επιβεβαιώνει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε σήμερα ότι ένα τελικό, αμοιβαία αποδεκτό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει επιτευχθεί.

Το Ισλαμαμπάντ, που διαμεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, «εργάζεται και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα», αναφέρει ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Εν μέσω των εντατικών προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλει το Πακιστάν, έχουμε πλήρη επίγνωση της αδιάκοπης εκστρατείας παραπληροφόρησης που διεξάγουν όσοι επιθυμούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία ειρήνης. Αφήνοντας κατά μέρος τον θόρυβο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί τελικό, αμοιβαία αποδεκτό κείμενο της συμφωνίας ειρήνης και ότι το Πακιστάν συνεργάζεται πλέον στενά και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα».

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα ότι ένα «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά», αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τραμπ: «Είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένα κείμενο συμφωνίας που κυκλοφορεί σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει «καμία σχέση με την πραγματικότητα» με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει προς την Τεχεράνη να «σοβαρευτεί και ΓΡΗΓΟΡΑ», σε μια οργισμένη ανάρτησή του.

«Οι όροι (συμφωνίας) που διέρρευσε το Ιράν στα Fake News δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους με τους οποίους συμφωνήσαμε γραπτώς. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί επίτευξης μιας συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους καλόπιστα. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν εξαπέλυσε μια «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ» επίθεση με drones σε ινδικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ χθες το βράδυ, επίθεση που, όπως είπε, «απωθήθηκε πλήρως».