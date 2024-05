Ο πρώην σύζυγος της βασίλισσας Καμίλα σε σχέση με την τηλεπαρουσιάστρια του «Πιο Αδύναμου Κρίκου»

Η 79χρονη Αν Ρόμπινσον, πρώην παρουσιάστρια του τηλεπαιχνιδιού του BBC «Ο πιο αδύναμος κρίκος», αποκάλυψε πως διατηρεί σχέση με τον 84χρονο Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, συνταξιούχο αξιωματικό του βρετανικού στρατού και πρώην σύζυγο της βασίλισσας Καμίλα.

Ήδη, από τα τέλη του περασμένου έτους κυκλοφορούσαν φήμες πως ο πρώην σύζυγος της βασίλισσας Καμίλα και η τηλεπαρουσιάστρια και δημοσιογράφος Άν Ρόμπινσον είχαν σχέση, χωρίς όμως κανένας από τους δύο να το έχει επιβεβαιώσει επίσημα. Το Σάββατο, 18 Μαΐου, η Αν Ρόμπινσον παραχώρησε συνέντευξη στο βρετανικό περιοδικό «Saga magazine», το οποίο ανακοίνωσε πρόσφατα τη συνεργασία του με τη δημοσιογράφο.

Όταν ο δημοσιογράφος Κόουλ Μόρετον ρώτησε τη Ρόμπινσον αν αληθεύουν οι φήμες που την θέλουν ζευγάρι με τον πρώην σύζυγο της βασίλισσας Καμίλα, η Ρόμπινσον, γνωστή για το καυστικό της χιούμορ, απάντησε: «Ναι. Τελεία. Να κοιτάζεις τη δουλειά σου».

Αν Ρόμπινσον: Δύο γάμοι, μια κόρη και η εξάρτηση από το αλκοόλ

Ο 84χρονος Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, συνταξιούχος αξιωματικός του βασιλικού βρετανικού ιππικού, έχασε την δεύτερη σύζυγό του Ρόζμαρι το 2010, η Αν Ρόμπινσον είχε παντρευτεί σε πρώτο γάμο τον δημοσιογράφο Τσαρλς Γουίλσον με τον οποίο χώρισε το 1973. Ο Γουίλσον απεβίωσε το 2022. Ο δεύτερος γάμος της με τον, επίσης, δημοσιογράφο Τζον Πένροουζ, έληξε το 2007. Από τον πρώτο της γάμο με τον Τσαρλς Γουίλσον απέκτησε μια κόρη, την Έμμα, 53 ετών σήμερα.

Η Ρόμπινσον στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Memoirs of an unfit mother» (Τα απομνημονεύματα μιας ακατάλληλης μητέρας) γράφει για την εξάρτηση από το αλκοόλ, την φιλοδοξία της να αναρριχηθεί επαγγελματικά και εξηγεί πώς έχασε για 8 χρόνια την κηδεμονία της κόρης της Έμμας, 2 ετών τότε, όταν πήρε διαζύγιο από τον Τσαρλς Γουίλσον. Σε συνέντευξή της το 2016 η Αν Ρόμπινσον είχε δηλώσει: «Είμαι χαρούμενη που είμαι ζωντανή, σχεδόν είχα σκοτώσει τον εαυτό μου με το αλκοόλ, έκτοτε απολαμβάνω 40 χρόνια "καθαρή"».

Άντριου Πάρκερ Μπόουλς: Ο γάμος με την Καμίλα Σαντ, τα δύο παιδιά και το διαζύγιο το 1995

Ο Άντριου Πάρκερ Μπόουλς παντρεύτηκε την Καμίλα Ρόζμαρι Σαντ το 1973 και απέκτησε μαζί της δύο παιδιά, τον Τομ και την Λόρα. Ο 49χρονος Τομ Πάρκερ Μπόουλς είναι συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, τηλεκριτικός σε εκπομπές μαγειρικής και γράφει κριτική για εστιατόρια σε περιοδικά, όπως το Esquire και το GQ. Είναι διαζευγμένος και έχει δύο παιδιά, την 17χρονη Λόλα και τον 14χρονο Φρέντερικ.

Η 46χρονη Λόρα Λόπεζ, κόρη του Άντριου Πάρκερ Μπόουλς και της βασίλισσας Καμίλα, έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης και μάρκετινγκ. Αρχικά, εργάστηκε στο περιοδικό Tatler, στη συνέχεια διηύθυνε την γκαλερί «The Space Gallery». Από το 2005 είναι συνιδιοκτήτρια της γκαλερί «Eleven» στην αριστοκρατική συνοικία Belgravia του Λονδίνου. Είναι παντρεμένη με τον οικονομολόγο Χάρι Λόπεζ και έχει αποκτήσει τρία παιδιά, την 15χρονη Ελίζα και τα 14χρονα δίδυμα αγόρια, Γκας και Λούις.

Η βασίλισσα Καμίλα και ο Άντριου Πάρκερ Μπόουλς χώρισαν το 1995, 10 χρόνια αργότερα η Καμίλα παντρεύτηκε τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Ο Βρετανός γαλαζοαίματος και η Καμίλα Σαντ είχαν γνωριστεί πριν ο Κάρολος παντρευτεί την λαίδη Νταϊάνα το 1981. Το παράνομο ειδύλλιο του ζεύγους παρουσιάζεται στην δημοφιλή σειρά του Netflix «The Crown» και στην βιογραφία του πρίγκιπα Χάρι, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023 με τίτλο «Spare» (Εφεδρικός).

Η Αν Ρόμπινσον και «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος»

Η Αν Ρόμπινσον έγινε ευρέως γνωστή για την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο Αδύναμος Κρίκος» (The Weakest Link) στο BBC από το 2000 μέχρι το 2012 και πάλι το 2017 σε μια special εκπομπή για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι τηλεθεατές στη Βρετανία την θυμούνται για τα καυστικά σχόλια προς τους διαγωνιζόμενους και την ατάκα: «Είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Αντίο!».

Η Ρόμπινσον από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι τον Ιούλιο του 2022 παρουσίαζε στο Channel 4 το τηλεπαιχνίδι «Countdown». Έχει εργαστεί στη Daily Mail, στους Sunday Times και στην Liverpool Echo. Επίσης έχει συνεργαστεί με τις εφημερίδες The Sun, The Express, The Times και με την The Daily Telegraph.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Saga magazine» υποστήριξε πως είναι ευκολότερο να βγαίνεις ραντεβού σε μεγαλύτερη ηλικία, επειδή «τίποτα δεν έχει μεγάλη σημασία.Δεν πρόκειται να αλλάξεις». Η ίδια, πρόσθεσε για το γεγονός πως δεν είχε σχέση εδώ και 10 χρόνια: «Ήμουν εκτός παιχνιδιού για μεγάλο διάστημα. Και, επίσης, δεν πίνω. Αν δεν πίνεις, δεν είσαι τόσο ριψοκίνδυνος, έτσι δεν είναι;».