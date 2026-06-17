O πρώην παρουσιαστής του Top Gear, Τζέρεμι Κλάρκσον, διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Η είδηση ανακοινώθηκε σε επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Clarkson's Farm, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη. Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς γυρίστηκαν τα συγκεκριμένα πλάνα, ωστόσο η σειρά κινηματογραφήθηκε το 2024 και το 2025.

Ο 66χρονος Κλάρκσον φαίνεται να ενημερώνει τους συνεργάτες της σειράς, τον Kaleb Cooper και τον Charlie Ireland, για τη διάγνωσή του, με αμφότερους να εμφανίζονται εμφανώς σοκαρισμένοι.

🚨HEARTBREAKING BOMBSHELL FROM DIDDLY SQUAT: JEREMY CLARKSON REVEALS HE HAS CANCER 😢



In the final two episodes of Clarkson’s Farm Season 5, Jeremy Clarkson shares some truly devastating personal news.



Jeremy is in his office discussing the farm harvest with Charlie and Kaleb… pic.twitter.com/MN9IDXlczS — J Stewart (@triffic_stuff_) June 17, 2026

Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear δεν διευκρίνισε το είδος του καρκίνου, αλλά ανέφερε ότι πρόκειται για μια «επιθετική» μορφή και ότι αφαιρέθηκε μέρος του προστάτη του στο πλαίσιο της θεραπείας.

«Εξαφανίστηκα τις προάλλες και έκανα βιοψία. Είναι καρκίνος και είναι επιθετικός, αλλά βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο», είπε.

Ο Κλάρκσον πρόσθεσε ότι γνωρίζει τη διάγνωση «από τον Μάιο».

«Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι καλά», είπε στους δύο άνδρες, προσθέτοντας ότι θα μείνει εκτός δράσης «για λίγο καιρό».

Το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες πριν από την κυκλοφορία των τελευταίων δύο επεισοδίων, ο Κλάρκσον δημοσίευσε βίντεο στο Instagram προειδοποιώντας τους θαυμαστές του ότι η παρακολούθησή τους θα ήταν δύσκολη.

Η υγεία του παρουσιαστή αποτελεί κεντρικό θέμα της πέμπτης σεζόν της σειράς, η οποία ξεκινά με τον Κλάρκσον να μιλά για μια καρδιολογική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Τότε είχε γράψει στη στήλη του στους Sunday Times ότι «μία από τις αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά μου με αίμα ήταν εντελώς φραγμένη και η δεύτερη από τις τρεις κατευθυνόταν προς την ίδια κατάσταση».

Όπως ανέφερε, του τοποθετήθηκε στεντ (stent), δηλαδή ένας μικρός σωλήνας που εισάγεται σε φραγμένη αρτηρία ώστε να την ανοίξει και να επιτρέψει στο αίμα να ρέει πιο ελεύθερα.

Με πληροφορίες από BBC