Ο πρώην παίκτης του ράγκμπι Κέιν Έβανς έκανε coming out: «Ένα βάρος έφυγε από τους ώμους μου»

Ο πρώην παίκτης του National Rugby League, Κέιν Έβανς, μίλησε δημόσια για τη σεξουαλικότητά του, λέγοντας ότι για πρώτη φορά νιώθει ελεύθερος μετά από χρόνια σιωπής και εσωτερικής σύγκρουσης.

Ο 34χρονος πρώην παίκτης των Sydney Roosters, Parramatta Eels, New Zealand Warriors και Hull FC μίλησε στην εκπομπή 100% Footy του Channel Nine για τη ζωή του, τα χρόνια που προσπάθησε να κρύψει ότι είναι gay και τις δύσκολες περιόδους που ακολούθησαν.

«Πολεμούσα μέσα μου από τότε που ήμουν περίπου 15 ετών και αυτό δεν είναι βιώσιμο», είπε ο Έβανς, περιγράφοντας χρόνια άρνησης, εξάρτησης από αλκοόλ και ουσίες, αστεγίας και αυτοκτονικών σκέψεων.

Όπως είπε, είχε τρεις στόχους στη ζωή του: να παίξει στο NRL, να αγοράσει σπίτι στους γονείς του και μετά να βάλει τέλος στη ζωή του. «Ζούσα σε άρνηση από μικρή ηλικία. Ήξερα ότι είμαι gay, αλλά δοκίμασα κάθε άλλο δρόμο για να χτίσω τείχη και να ξεφύγω από αυτό που είμαι», είπε.

Ο πρώην αθλητής περιέγραψε πώς, μετά το τέλος της καριέρας του, η ζωή του άρχισε να καταρρέει. Μίλησε για αυξανόμενη χρήση αλκοόλ, ναρκωτικά, οικονομικά προβλήματα μετά το κλείσιμο μιας καφετέριας που είχε ανοίξει με φίλο του, αλλά και περιόδους κατά τις οποίες κοιμόταν σε καναπέδες ή σε πάρκα.

Όπως είπε, η ζωή του άρχισε να αλλάζει όταν ο πρώην παίκτης Τζο Γκαλουβάο, που εργάζεται πλέον στο πρόγραμμα υποστήριξης πρώην παικτών της Rugby League Players Association, τον επισκέφθηκε και τον βοήθησε να ζητήσει βοήθεια. «Μου είπε: ξέρεις ότι αξίζεις μια καλή ζωή; Αξίζεις να θεραπευτείς», θυμήθηκε ο Έβανς. «Τότε άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως ο θάνατος δεν είναι ακόμη στο σχέδιο για μένα».

Ο Έβανς ευχαρίστησε επίσης τον προπονητή των Sydney Roosters, Τρεντ Ρόμπινσον, ο οποίος του είχε δώσει το ντεμπούτο του στο NRL το 2014. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρόμπινσον τον κάλεσε μετά την αποτοξίνωση για να του πει ότι οι Roosters παραμένουν το σπίτι του και ότι θα σταθούν δίπλα του. Ο προπονητής τον βοήθησε επίσης οικονομικά, καλύπτοντας από δικά του χρήματα τέσσερις εβδομάδες ενοικίου.

Ο πρώην αθλητής είπε ότι είναι πλέον 135 ημέρες νηφάλιος και ότι η δημόσια παραδοχή της σεξουαλικότητάς του τού έφερε μια αίσθηση ηρεμίας που δεν είχε ξανανιώσει.

«Το κουβαλούσα όλη μου τη ζωή», είπε. «Είμαι εδώ σήμερα για να δείξω στους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται να ζουν έτσι. Ακόμη και τώρα νιώθω λίγο πιο ελεύθερος, απλώς και μόνο επειδή το είπα δυνατά. Το έφερα στο φως. Νιώθω ειρήνη μέσα μου και σαν να έφυγε ένα βάρος από τους ώμους μου».

Ο Έβανς μίλησε και για ανθρώπους που, όπως είπε, προσπάθησαν στο παρελθόν να τον εκβιάσουν ή να αποκαλύψουν τη σεξουαλικότητά του χωρίς τη συναίνεσή του. «Τώρα που ήρθα και μίλησα γι’ αυτό, έχουν χάσει τη δύναμή τους», είπε.

Ο Έβανς είναι μόλις ο δεύτερος άνδρας παίκτης του NRL που μιλά δημόσια για τη σεξουαλικότητά του. Ο πρώτος ήταν ο Ίαν Ρόμπερτς, ο οποίος είχε κάνει coming out το 1995.

Ο Ρόμπερτς δήλωσε στη Daily Telegraph ότι συγκινήθηκε βλέποντας τη συνέντευξη του Έβανς. Όπως είπε, αναγνώρισε σε όσα άκουσε τον φόβο, την αβεβαιότητα και τη μάχη για την αίσθηση του εαυτού που είχε ζήσει και ο ίδιος.

Ο Μπεν Κορκ, εθνικός διευθυντής του Pride in Sport, χαιρέτισε τη γενναιότητα του Έβανς, λέγοντας ότι η ορατότητα εξακολουθεί να έχει σημασία για τους νέους παίκτες που παρακολουθούν. «Δείχνει ότι υπάρχει θέση για όλους στο παιχνίδι», είπε.

Με στοιχεία από Guardian

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