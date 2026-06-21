Ο πρόεδρος που διόρισε ο Όρμπαν υπέγραψε τον αποκλεισμό του από την πρωθυπουργία

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, Τάμας Σούγιοκ, ο οποίος είχε αναδειχθεί στο αξίωμα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, υπέγραψε την Παρασκευή τη συνταγματική τροποποίηση που αποκλείει ουσιαστικά τον πρώην πρωθυπουργό από μια μελλοντική επιστροφή στην εξουσία.

Η τροποποίηση προβλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει ως πρωθυπουργός για περισσότερο από οκτώ χρόνια συνολικά. Η διάταξη επηρεάζει άμεσα τον Όρμπαν, ο οποίος έχει ήδη συμπληρώσει δύο δεκαετίες στην πρωθυπουργία της χώρας.

Το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την αλλαγή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική υπογραφή του προέδρου.

Η κυβέρνηση του Πέτερ Μαγιάρ είχε δεσμευθεί προεκλογικά ότι θα προχωρούσε στην καθιέρωση ορίων θητείας για τον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο θα ενισχύσει τη δημοκρατική λογοδοσία και θα αποτρέψει τη μακροχρόνια συγκέντρωση εξουσίας. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν και για τον ίδιο τον Μαγιάρ.

Στην αιτιολόγηση της απόφασής του, ο Σούγιοκ χαρακτήρισε τη ρύθμιση «σχεδόν μοναδική στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς». Παρότι δεν παρέπεμψε την υπόθεση στο Συνταγματικό Δικαστήριο για έλεγχο, εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι περιορισμοί αυτοί συμβαδίζουν με την ελεύθερη έκφραση της λαϊκής βούλησης.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ του προέδρου και της νέας κυβέρνησης. Ο Μαγιάρ έχει επανειλημμένα ζητήσει την αποχώρηση του Σούγιοκ από το αξίωμά του, υποστηρίζοντας ότι παραμένει πολιτικά συνδεδεμένος με το προηγούμενο καθεστώς.

Ο πρόεδρος έχει απορρίψει τα σχετικά αιτήματα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε θεσμική κρίση. Έτσι, παρά την υπογραφή της τροποποίησης, η αντιπαράθεση ανάμεσα στην προεδρία και τη νέα κυβέρνηση φαίνεται πως απέχει πολύ από το τέλος της.

Με πληροφορίες από Politico