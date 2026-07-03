Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε αιφνιδιαστική «εμφάνιση» στο podcast του Τράβις Κέλσι

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συμμετείχε μαζί με τους Τράβις Κέλσι και Τζέισον Κέλσι σε μια συνέντευξη-έκπληξη στο podcast τους «New Heights» την Παρασκευή.

Ο Τζέισον Κέλσι καλωσόρισε τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου λέγοντας: «Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι πρίγκιπας από το Λονδίνο της Αγγλίας».

«Ακριβώς. Ο πρόεδρος της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο Προστάτης της Ομοσπονδίας Ράγκμπι της Ουαλίας, ο Δούκας του Κέιμπριτζ, ο Δούκας της Κορνουάλης, ο Πρίγκιπας και Μέγας Διοικητής της Σκωτίας, ο Κόμης του Τσέστερ και ο Πρίγκιπας της Ουαλίας», συνέχισε, σύμφωνα με ένα απόσπασμα της συνέντευξης που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή το πρωί.

Απαντώντας στα λεγόμενα του Τζέισον Κέλσι, ο Ουίλιαμ είπε: «Πολύ ωραία εισαγωγή, παιδιά. Καταπληκτική».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στο podcast του Τράβις Κέλσι λίγο πριν τον γάμο με την Τέιλορ Σουίφτ

Το επεισόδιο, που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, πρόκειται να βγει την ίδια μέρα που ο Τράβις Κέλσι και η Τέιλορ Σουίφτ αναμένεται να υποδεχτούν τουλάχιστον 1.000 καλεσμένους στo Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για μια γαμήλια εκδήλωση, όπως είχαν αναφέρει προηγουμένως πηγές στο ABC News.

Το ζευγάρι διοργάνωσε επίσης μια γαμήλια εκδήλωση στο γήπεδο την Πέμπτη το βράδυ για περίπου 100 άτομα, σύμφωνα με πηγές.

Εκπρόσωποι της Σουίφτ ή του Τράβις Κέλσι —οι οποίοι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025— δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία λεπτομέρεια σχετικά με τις εκδηλώσεις.

Τόσο η Σουίφτ όσο και ο Κέλσι γνώρισαν τον Ουίλιαμ το 2024, όταν ο πρίγκιπας και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ, παρακολούθησαν την περιοδεία «Eras Tour» της Σουίφτ στο Λονδίνο.

Η Σουίφτ δημοσίευσε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Τράβις Κέλσι, τον Ουίλιαμ, τον Τζορτζ και τη Σάρλοτ στα παρασκήνια του σταδίου Wembley τη βραδιά της συναυλίας.

Με πληροφορίες από Good Morning America

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