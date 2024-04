Ο πρίγκιπας Χάρι θέλει να γίνει η Μέγκαν Μαρκλ βασίλισσα αντί για την Κέιτ Μίντλετον

«Ο πρίγκιπας Χάρι πιστεύει πως η Μέγκαν Μαρκλ θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο της βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας αντί για την Κέιτ», δήλωσε η Άντζελα Λέβιν, επίσημη βιογράφος του δούκα του Σάσεξ, στο podcast Outspoken του δημοσιογράφου Νταν Γούτον.

«Ο Χάρι σκέφτεται πως ήταν πολύ άσχημο που δεν ερωτήθηκε η Μέγκαν τι θα πρέπει να γίνει για να εκσυγχρονιστεί η βασιλική οικογένεια», ανέφερε η βιογράφος του πρίγκιπα. Η Άντζελα Λέβιν δήλωσε πως ο δούκας του Σάσεξ ήθελε στις συζητήσεις που είχαν γίνει με την βασιλική οικογένεια, πριν εκείνος και η Μέγκαν Μαρκλ αποφασίσουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις ΗΠΑ το 2020, να ερωτηθεί η σύζυγός του για το τι θα μπορούσε να προσφέρει στον Οίκο των Ουίνδσορ.

«Και η Μέγκαν η ίδια έχει πει πως ένιωθε ότι θα έπρεπε να ρωτήσουν εκείνη τι πρέπει να γίνει (για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της μοναρχίας) παρά να ζητούν την άποψη της Κέιτ επειδή αυτή είναι μια αυτοδημιούργητη γυναίκα και έχει μεγαλύτερη εμπειρία», ανέφερε η Λέβιν.

Η Άντζελα Λέβιν είναι δημοσιογράφος και βασιλική βιογράφος. Γνωρίζει πολύ καλά τον πρίγκιπα Χάρι καθώς πέρασε μαζί του 15 μήνες για να γράψει την βιογραφία του υπό τον τίτλο: «Harry: Conversations with the Prince». Το βιβλίο, που έγινε best seller, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2018, λίγες μέρες νωρίτερα από τον λαμπερό γάμο του πρίγκιπα με την Αμερικανίδα, πρώην ηθοποιό, Μέγκαν Μαρκλ.

«Η Μέγκαν πήρε αυτό που ήθελε: Έναν τίτλο και πολλά χρήματα»

Η Λέβιν μίλησε και για την σχέση της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ με τον «δούκα και την δούκισσα του Σάσεξ», τίτλους που η ίδια η μονάρχης είχε απονείμει στο ζευγάρι αμέσως μετά το γάμο τους. «Η βασίλισσα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν. Τους έδωσε βοηθούς για να βοηθήσουν τη Μέγκαν και είπε πως η Μέγκαν θα μπορούσε να συνεχίσει να είναι ηθοποιός αν το επιθυμούσε. Όσο περισσότερο το σκέφτεται κανείς, τόσο βλέπει πως η Μέγκαν δεν είχε σκοπό να παραμείνει (στη Βρετανία). Ήθελε να πάρει τον Χάρι μακριά, επειδή πήρε αυτό που ήθελε: Έναν τίτλο και πολλά χρήματα. Όμως αυτός δεν έχει τόσα πολλά χρήματα, όσα αυτή ήθελε, είναι λίγο αναστατωμένη με αυτό. Νόμιζε πως τα χρήματα θα ήταν πιο πολλά», ανέφερε η Λέβιν και ίσως είναι η πρώτη φορά που ένας άνθρωπος κοντά στον πρίγκιπα Χάρι μιλάει ανοιχτά για τις προθέσεις της πρώην ηθοποιού.

Θα μπορούσε ο πρίγκιπας Χάρι να γίνει μια μέρα βασιλιάς;

Η βιογράφος του πρίγκιπα Χάρι υποστήριξε πως ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν ένα σχέδιο: Να αποδυναμώσουν την βασιλική οικογένεια και να ξεφορτωθούν τους δημοσιογράφους. Είναι γνωστή η κακή σχέση του Βρετανού γαλαζοαίματου με τα βρετανικά ταμπλόιντ. Το 2023 μήνυσε τον όμιλο Mirror Group Newspaper για χακάρισμα του τηλεφώνου του. Επίσης, έχει καταθέσει μηνύσεις και κατά άλλων μέσων ενημέρωσης στη Βρετανία, όπως του ομίλου Associated Newspapers με την κατηγορία πως δημοσίευσαν μια επιστολή που είχε στείλει ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ στην δούκισσα του Σάσεξ.

Βέβαια, η επιθυμία του πρίγκιπα Χάρι να γίνει μια μέρα η Μέγκαν Μαρκλ βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας, άρα και ο ίδιος βασιλιάς, απαιτεί κάποιες ενέργειες, που, μάλλον, βρίσκονται μόνο στη σφαίρα της φαντασίας του. Θα πρέπει ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, να παραιτηθεί από τη γραμμή διαδοχής και το ίδιο να πράξουν τα τρία παιδιά του, ο 10χρονος πρίγκιπας Γεώργιος, η 8χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 5χρονος πρίγκιπας Λούις. Μόνο έτσι θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος στον πέμπτο στην διαδοχή του θρόνου, πρίγκιπα Χάρι, να γίνει μια μέρα βασιλιάς.