Ο πρίγκιπας Χάρι θα μείνει μόνος του στο παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι δέχτηκε την πρόταση να μείνει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα.

Ο Δούκας του Σάσσεξ θα ταξιδέψει για να παραστεί σε εκδήλωση που σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τη συμπλήρωση ενός έτους μέχρι την έναρξη των Αγώνων Invictus στο Μπέρμιγχαμ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα συνοδεύεται από τη Δούκισσα του Σάσσεξ και τα παιδιά τους κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία

Ο Χάρι είχε αρχικά σκοπό να ταξιδέψει μαζί με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την τελευταία φορά που τα παιδιά είδαν τον βασιλιά Κάρολο από κοντά.

Ο βασιλιάς είχε προσφερθεί να φιλοξενήσει την οικογένεια σε μια ανώνυμη βασιλική κατοικία, αλλά στα τέλη Ιουνίου αναφέρθηκε ότι το αίτημα του πρίγκιπα για αστυνομική προστασία που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους είχε πρόσφατα απορριφθεί.

Πηγές τονίζουν ότι ο μονάρχης δεν εμπλέκεται στις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια του γιου του.

Πέρυσι, ο Χάρι έχασε μια δικαστική διαμάχη με την κυβέρνηση σχετικά με την ασφάλειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού αυτή είχε μειωθεί το 2020, όταν αποφάσισε να παύσει να είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

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Ο πρίγκιπας περιμένει την Ravec, την επιτροπή που αποφασίζει για την προστασία μελών της βασιλικής οικογένειας και δημόσιων προσώπων, να επανεξετάσει την υπόθεσή του, αφού υπέβαλε προσωπική αίτηση τον Δεκέμβριο.

Ο λόγος για τον οποίο ο Χάρι δεν έφερε την οικογένειά του στο Λονδίνο πιθανώς οφείλεται σε ανησυχίες της ομάδας ασφαλείας του και στην έλλειψη επικαιροποιημένης αξιολόγησης από το Συμβούλιο Διαχείρισης Κινδύνων (RMB), το έργο του οποίου αποτελεί βάση για την Ravec.

Η συνεδρίαση αυτή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο και θα έδινε μια πληρέστερη εικόνα των πιθανών απειλών που αντιμετωπίζουν ο δούκας και η οικογένειά του, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Αφού έχασε την έφεσή του πέρυσι, ο Χάρι δήλωσε στο BBC ότι «δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή».

Με πληροφορίες από Sky News